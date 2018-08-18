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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19531954195519561957>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:27

  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.

Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:32

  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!


1. летом 2018 торговаться можно было до 10%, на обьектах до ~90-100к
2. это вопрос века, в свое время я радовался что не взял в 2012, потом жалел что не взял в 2016, в итоге своей покупкой 2017 я не особо доволен, ну вроде как потери перекрылись отсутствием арендной платы. это считаю нужно учитывать
С другой стороны потери на аренду за все время порядка 25к, люди за эти деньги квартиры берут - и я признаю свою затяжную ошибку
3. я бы брал только правый, я ездил как то на работу с берега на берег, больше нехочу, считаю что ЗП болжна быть минимум на 25% выше чтоб столько времени убывать.
Востаннє редагувалось Diego в Вів 08 жов, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.


Зароблено в шлюбі? Сорян. Понятійно якщо навіть борщ не варила то була твоєю музою, що дало тобі можливість заробити бабла.
У той же час ти не претендуєш на її минуле, а вона на твоє. Розуміння цього дозволить жити довго, щасливо та померти в один день.

Написано кров'ю.



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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:38

  airmax78 написав:
  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.

Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Зароблено в шлюбі?

в том то и вопрос что - нет, деньги мои - я выжидал момента купить жилье подешевке, "в шлюбі" - с финансовой точки зрения я в конкретных минусах, и пришлось распечатать не одну котлету за это время. Ну в общем, по понятиям, то наверное вы правы, я потратил ее время - она потратила мои деньги. А то что за время "в шлюбі" ни я ни она ничего не заработали, а просто красиво пожили это наш выбор.
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Oak написав:Про бетон, привязанный к ногам полностью согласен. Без семьи, но котлета ляжку жжет. Пока есть потенциал иммиграции, можно рассмотреть варианты за бугром. Правда, ценник может оказаться на порядок выше.Я бы предложил катнуться в западную ойропу, скандинавию, асашай для расширения кругозора.

стесняюсь спросить из какой страны пишете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:59

  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.


Даже если записали на себя, но купили во время брака - жена на нее претендует. Отказ же она не писала у нотариуса при покупке.

А вы просто купите на маму и не спрашивайте или скажите что мама сама купила для Вашей семьи. Если вы озвучили и жена была против, то уже очевидно что на себя лучше ничего не оформлять (отказ от квартиры ж она тоже в 99% не напишет). В случае терок у Вас заберут все что можно.

Как альтернатива - купите на маму, а она Вам лично подарит (расходов правда больше понесете на переоформления\нотариуса). Собственником будете Вы (может ей так легче будет), жена претендовать не сможет.

Купить на ребенка - такой себе совет. Квартира по факту все равно будет ее и как минимум не сможете ей распоряжаться.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?



А я ещё и на тещщу оформлял и на тестя и квартиру и депозиты. И потом они приходили и подписывали что я говорил. И на жену квартира и магазин записаны. на*** думать про такое. Она ж мать моих любимых детей :). Все равно им в итоге все
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, жизнь прожить - не через поле в ср@льник сбегать.

Много чего может произойти.

Один взгляд, один жест - и вы понимаете: нужно бросать опостылевший быть. Ну или ваша жена понимает.

У вас же кризис среднего возраста скоро. Должны понимать.

Совет Диего: однозначно покупать на маму. Без вариантов. Жена месяц позлится, и простит. Чтоб ей было легче- скажите что там часть денег мамы, подарите жене шубу, колье, машину.

Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.
А если даже разведетесь то пусть там живет с детьми, но в вашей квартире, и будет детям говорить что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне.

По статистике 50% пар разводятся, тоесть риски как в казино. Так чего вы думаете что выиграете?

Помните- женятся зайки и кошечки, а разводятся гадюки и козлы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:08

  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.

потерпи немного и бери после развода
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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