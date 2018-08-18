Diego написав:

galadriel написав: Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо? Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?

вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.