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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:13
airmax78 написав:
Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.
Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.
Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:21
Diego написав:вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Не доверяйте никому, даже своей заднице.
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:25
Прохожий написав: Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже?
Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой,
но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
потерпи немного и бери после развода
Во-во.
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airmax78
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:31
Natt написав: airmax78 написав:
Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.
Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.
Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.
Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.
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airmax78
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:43
ну тут такой момент - развод это понятие растяжимое - годик туда, годик сюда.
А вот РАКЕТА стартует четко по расписанию - кто не успел тот опоздал.
Сегодня был на Варшавском (на Виноградаре).
Ну что сказать. Может и не так зачетно как будет (может быть когда нибудь) в Файнатауне или Республике, но все очень прилично. Открылось куча магазинов, кафе, Дила, пицерии, Сушия, все приличненько, поставили полусферы чтоб машинами не заезжали. Фонарики, вело- и пешеходные дорожки, люди гуляют, все красиво, однородная застройка. Виден уже Ретровиль, думаю скоро откроется.
А еще совсем недавно, буквально в 2017году люди без спешки брали однушки 42 метра за 26куе в уже почти готовых домах.
Вдумайтесь - 26000 доларов за полноценную большую однокомнатную, не из омна и палок, а в монолите, с относительно модными МОПами, и в эту цену включались уже закрытые дворики, все эти фонарики и велодорожки.
Сейчас это смешная сумма.
Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.
26куе.
Сейчас за эти деньги не купишь не то что квартиру, а даже приличную б/у машину.
26куе.
Это 13 раз слетать семьей в Египет.
26куе.
Это 260 бумажек франклинов. Всего-то две с половиной пачки - ерунда, в любом кармане или барсетке вместится и даже не заметишь.
26 куе.
Это 23 новеньких Айфона.
Или целая счастливая жизнь в новом монолитном красивом доме, среди молодых и успешных.
Кто не успел - сейчас вынужден платить за право ПОЛЬЗОВАНИЯ такой квартирой не менее 12000 грн в месяц (5700 доларов в год на минуточку).
Но... уже недосягаемо.... время ушло... РАКЕТА заправляется топливом...
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 08 жов, 2019 19:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:44
airmax78 написав:
Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.
чуствую что те 50куе на Голосухе - это будет далеко не самый большой влет в вашей жизни....
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:46
airmax78 написав: Natt написав: airmax78 написав:
Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.
Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.
Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.
Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.
Сколько семей, столько и отношений.
Но есть одно нехитрое правило, если деньги начинают делиться на "мои" и "его(ее)" - а таких семей сейчас хоть пруд пруди - любые серьезные покупки стоит обезопасить
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 08 жов, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:46
investorkiev написав:
Сейчас это смешная сумма.
Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.
26куе.
АААААААА!!!! Пусть ко мне придет в этом году этот Дед Мороз - я весь год хорошо себя вел.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:47
Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Дорогая, ты что, подумываешь о разводе? Тогда зачем тебе думать про раздел имущества?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:48
investorkiev написав: airmax78 написав:
Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.
чуствую что те 50куе на Голосухе - это будет далеко не самый большой влет в вашей жизни....
Очень может быть. Но человеческая цивилизация построена на доверии. Вытащи кирпичик доверия из этой гигантской пирамиды - и все нах рухнет и вернемся на деревья к сородичам.
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