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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1954195519561957>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:13

  airmax78 написав:Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?

Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.

Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.

Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Diego написав:вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.


Не доверяйте никому, даже своей заднице.
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:25

  Прохожий написав:
  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.

потерпи немного и бери после развода

Во-во.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:31

  Natt написав:
  airmax78 написав:Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?

Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.

Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.

Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.

Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну тут такой момент - развод это понятие растяжимое - годик туда, годик сюда.

А вот РАКЕТА стартует четко по расписанию - кто не успел тот опоздал.

Сегодня был на Варшавском (на Виноградаре).

Ну что сказать. Может и не так зачетно как будет (может быть когда нибудь) в Файнатауне или Республике, но все очень прилично. Открылось куча магазинов, кафе, Дила, пицерии, Сушия, все приличненько, поставили полусферы чтоб машинами не заезжали. Фонарики, вело- и пешеходные дорожки, люди гуляют, все красиво, однородная застройка. Виден уже Ретровиль, думаю скоро откроется.

А еще совсем недавно, буквально в 2017году люди без спешки брали однушки 42 метра за 26куе в уже почти готовых домах.

Вдумайтесь - 26000 доларов за полноценную большую однокомнатную, не из омна и палок, а в монолите, с относительно модными МОПами, и в эту цену включались уже закрытые дворики, все эти фонарики и велодорожки.

Сейчас это смешная сумма.

Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.

26куе.

Сейчас за эти деньги не купишь не то что квартиру, а даже приличную б/у машину.

26куе.

Это 13 раз слетать семьей в Египет.

26куе.

Это 260 бумажек франклинов. Всего-то две с половиной пачки - ерунда, в любом кармане или барсетке вместится и даже не заметишь.

26 куе.

Это 23 новеньких Айфона.

Или целая счастливая жизнь в новом монолитном красивом доме, среди молодых и успешных.

Кто не успел - сейчас вынужден платить за право ПОЛЬЗОВАНИЯ такой квартирой не менее 12000 грн в месяц (5700 доларов в год на минуточку).

Но... уже недосягаемо.... время ушло... РАКЕТА заправляется топливом...
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 08 жов, 2019 19:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:44

  airmax78 написав:Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.


чуствую что те 50куе на Голосухе - это будет далеко не самый большой влет в вашей жизни....
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:46

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?

Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.

Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.

Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.

Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.

Сколько семей, столько и отношений.
Но есть одно нехитрое правило, если деньги начинают делиться на "мои" и "его(ее)" - а таких семей сейчас хоть пруд пруди - любые серьезные покупки стоит обезопасить
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 08 жов, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:46

  investorkiev написав:Сейчас это смешная сумма.
Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.

26куе.

АААААААА!!!! Пусть ко мне придет в этом году этот Дед Мороз - я весь год хорошо себя вел.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:47

  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.

Дорогая, ты что, подумываешь о разводе? Тогда зачем тебе думать про раздел имущества?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.


чуствую что те 50куе на Голосухе - это будет далеко не самый большой влет в вашей жизни....

Очень может быть. Но человеческая цивилизация построена на доверии. Вытащи кирпичик доверия из этой гигантской пирамиды - и все нах рухнет и вернемся на деревья к сородичам.
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