investorkiev написав:

Макс, жизнь прожить - не через поле в ср@льник сбегать.Много чего может произойти.Один взгляд, один жест - и вы понимаете: нужно бросать опостылевший быть. Ну или ваша жена понимает.У вас же кризис среднего возраста скоро. Должны понимать.Совет Диего: однозначно покупать на маму. Без вариантов. Жена месяц позлится, и простит. Чтоб ей было легче- скажите что там часть денег мамы, подарите жене шубу, колье, машину.Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.А если даже разведетесь то пусть там живет с детьми, но в вашей квартире, и будет детям говорить что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне.По статистике 50% пар разводятся, тоесть риски как в казино. Так чего вы думаете что выиграете?