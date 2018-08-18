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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:49
airmax78 написав: investorkiev написав:
Сейчас это смешная сумма.
Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.
26куе.
АААААААА!!!! Пусть ко мне придет в этом году этот Дед Мороз - я весь год хорошо себя вел.
Он к Вам каждый год приходит, а Вы, вообразив, что это опять лендлорд, уже несколько лет подряд ходите без подарка)))
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antey1969
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:50
Diego написав: Первый написав:
Зароблено в шлюбі?
в том то и вопрос что - нет, деньги мои - я выжидал момента купить жилье подешевке, "в шлюбі" - с финансовой точки зрения я в конкретных минусах, и пришлось распечатать не одну котлету за это время. Ну в общем, по понятиям, то наверное вы правы, я потратил ее время - она потратила мои деньги. А то что за время "в шлюбі" ни я ни она ничего не заработали, а просто красиво пожили это наш выбор.
Цени свое время не дешевле ее, ты на нее потратил столько же, если она тратила деньги, то не ты ей должен это точно.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:51
antey1969 написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Сейчас это смешная сумма.
Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.
26куе.
АААААААА!!!! Пусть ко мне придет в этом году этот Дед Мороз - я весь год хорошо себя вел.
Он к Вам каждый год приходит, а Вы, вообразив, что это опять лендлорд, уже несколько лет подряд ходите без подарка)))
Нормальный Дед Мороз, если ему не открывают, заходит в квартиру через дымоход. В крайнем случае кладет конверт в почтовый ящик. Я проверял. Ничего не было.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:56
kbadoo написав:
Купить на ребенка - такой себе совет. Квартира по факту все равно будет ее и как минимум не сможете ей распоряжаться.
а дитина що чужа? взяв з прицепом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:58
investorkiev написав:
Макс, жизнь прожить - не через поле в ср@льник сбегать.
Много чего может произойти.
Один взгляд, один жест - и вы понимаете: нужно бросать опостылевший быть. Ну или ваша жена понимает.
У вас же кризис среднего возраста скоро. Должны понимать.
Совет Диего: однозначно покупать на маму. Без вариантов. Жена месяц позлится, и простит. Чтоб ей было легче- скажите что там часть денег мамы, подарите жене шубу, колье, машину.
Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.
А если даже разведетесь то пусть там живет с детьми, но в вашей квартире, и будет детям говорить что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне.
По статистике 50% пар разводятся, тоесть риски как в казино. Так чего вы думаете что выиграете?Помните- женятся зайки и кошечки, а разводятся гадюки и козлы.
чувствується МБА, диплом не проп"єш!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:01
airmax78 написав:
Нормальный Дед Мороз, если ему не открывают, заходит в квартиру через дымоход. В крайнем случае кладет конверт в почтовый ящик. Я проверял. Ничего не было.
Где Дед Мороз, а где почтовый ящик? Может он вам еще Новой Почтой должен доставку организовать?
К тому же граница сейчас на замке, через таможни пропускают исключительно Санта Клауса с эльфами. А он, говорят, на полосатый носок хорошо клюет, но никак не на почтовый ящик)))
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:02
flyman, ну вот родит тебе кто-то Флаечку или Флайменчика, сразу цоколь на дите перепишешь?
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