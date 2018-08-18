RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 195619571958195919601961>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.А если даже разведетесь то пусть там живет с детьми, но в вашей квартире, и будет детям говорить что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне.

немного поправил как оно в реале происходит
читать только выделенное одним предложением без остальных букафф

"написано кровью"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:20

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.А если даже разведетесь то пусть там живет с детьми, но в вашей квартире, и будет детям говорить что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне.

немного поправил как оно в реале происходит
читать только выделенное одним предложением без остальных букафф

"написано кровью"(с)

Ага, двое товарищей и подруга как раз сейчас кто недавно развелся, кто в процессе развода, у всех по 1 ребенку, но лейтмотив один - выделено выше Прохожим. За спиной 10, 7 и 2 года брака.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 09.08.15
Подякував: 316 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
Andrew_
 
Повідомлень: 218
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:38

  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?


У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35583
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3459 раз.
Подякували: 7549 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:39

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?


У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:

В центре царский шлачок дорожает
Kostia
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр, 20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Поздравляю!
А медовый по чем тебе обошелся? Что взял : 1к или 2к всетаки?
1к 841000 по курсу 25( дорого но дешевле уже не будет(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20335
З нами з: 20.04.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?


У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:

В центре царский шлачок дорожает
Везде всё дорожает уже год.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20335
З нами з: 20.04.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:41

  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.

Пишите брачный контракт (его можно написать и во время брака). Жене говорите, что это будет справедливо, что это не нажитые совместно деньги, а заработанные до брака. Если она не примет этой логики, значит не делаете никаких финансовых движений во время брака, потому что вы под прицелом. Даже депозиты не открываете.
Vlad442
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:потерпи немного и бери после развода

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...правильно! :mrgreen:
- в тексті проскакують нотки "любов добігає кінця"... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7027
З нами з: 19.10.15
Подякував: 469 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:43

  sinus написав:
  investorkiev написав:Дочекатись старту РАКЕТИ, потiм локтi кусати

З тими "рехворматами" пального для ракети ніде буде взяти, та й ракету ще десь на шляху рехворм загублять так, що дуже швидко не знайти :)

На металобрухт циганям здадуть.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 23.05.14
Подякував: 471 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 195619571958195919601961>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alya_tsimbal, stm і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16526 2609090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 09:15
Vadim V
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183877
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16459)
08.10.2019 22:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.