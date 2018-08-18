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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:17
investorkiev написав:
Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.А если
даже разведетесь
то пусть там живет с детьми
, но в вашей квартире
, и будет детям говорить
что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел
, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне
.
немного поправил как оно в реале происходит
читать только выделенное
одним предложением без остальных букафф
"написано кровью"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:20
Прохожий написав: investorkiev написав:
Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.А если
даже разведетесь
то пусть там живет с детьми
, но в вашей квартире
, и будет детям говорить
что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел
, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне
.
немного поправил как оно в реале происходит
читать только выделенное
одним предложением без остальных букафф
"написано кровью"(с)
Ага, двое товарищей и подруга как раз сейчас кто недавно развелся, кто в процессе развода, у всех по 1 ребенку, но лейтмотив один - выделено выше Прохожим. За спиной 10, 7 и 2 года брака.
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Natt
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:30
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
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Andrew_
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:38
Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:39
zzzzzz написав: Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
В центре царский шлачок дорожает
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Kostia
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:40
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр, 20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.
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Поздравляю!
А медовый по чем тебе обошелся? Что взял : 1к или 2к всетаки?
1к 841000 по курсу 25( дорого но дешевле уже не будет(
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:41
Kostia написав: zzzzzz написав: Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
В центре царский шлачок дорожает
Везде всё дорожает уже год.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:41
Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Пишите брачный контракт (его можно написать и во время брака). Жене говорите, что это будет справедливо, что это не нажитые совместно деньги, а заработанные до брака. Если она не примет этой логики, значит не делаете никаких финансовых движений во время брака, потому что вы под прицелом. Даже депозиты не открываете.
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Vlad442
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:43
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:43
sinus написав: investorkiev написав:
Дочекатись старту РАКЕТИ, потiм локтi кусати
З тими "рехворматами" пального для ракети ніде буде взяти, та й ракету
ще десь на шляху рехворм загублять так, що дуже швидко не знайти
На металобрухт циганям здадуть.
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Vadim V
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