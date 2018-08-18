Додано: Вів 08 жов, 2019 20:51

Andrew_ написав: Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год? Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?

Да не слушайте Вы никого, не будет никакой ракеты, а если и будет то на год-другой а потом опять падение. Тем более на ПОХе. Вы же для себя берете, а не для спекуляций. Хочется жить в своей - берите. Но не потому что скоро ракета, а потому что хочется. А про ракету никто тут ничего не знает.Я вообще не вижу смысла без детей, и даже пары, для себя квартиру покупать. В мире столько разных локаций, пробуйте пожить в разных местах. Купите что-то ликвидное, сдайте и живите где хотите, зачем вам к ПОХу привязываться? Но то таке... Каждому свое.