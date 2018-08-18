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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:44
freeze написав:
Не доверяйте никому, даже своей заднице.
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.
Мама может выйти еще раз замуж, а потом инфаркт. У мамы могут быть много наследников, которые захотят получить свою долю.
Самый дешевый и цивилизованный способ в этой ситуации это брачный контракт.
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Vlad442
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:44
zzzzzz написав: Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
Я пригород смотрел год назад, то что стоило 34-35, сейчас 38+
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Andrew_
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:46
zzzzzz написав: Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:49
Vlad442 написав:
Мама может выйти еще раз замуж
freeze написав:
Не доверяйте никому, даже своей заднице.
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.
, а потом инфаркт. У мамы могут быть много наследников, которые захотят получить свою долю.
Самый дешевый и цивилизованный способ в этой ситуации это брачный контракт.
перед замужеством мама пишет завещание/дарственную
"все просто"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:51
Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
Да не слушайте Вы никого, не будет никакой ракеты, а если и будет то на год-другой а потом опять падение. Тем более на ПОХе. Вы же для себя берете, а не для спекуляций. Хочется жить в своей - берите. Но не потому что скоро ракета, а потому что хочется. А про ракету никто тут ничего не знает.
Я вообще не вижу смысла без детей, и даже пары, для себя квартиру покупать. В мире столько разных локаций, пробуйте пожить в разных местах. Купите что-то ликвидное, сдайте и живите где хотите, зачем вам к ПОХу привязываться? Но то таке... Каждому свое.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:52
Прохожий написав:
перед замужеством мама пишет завещание/дарственную
"все просто"(с)
Если ее новый муж будет пенсионером или инвалидом на момент ее смерти, он имеет обязательную долю в наследстве не менее 50% того, что ему причиталось бы по закону. Все немного сложней, чем кажется на первый взгляд.
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Vlad442
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:05
Vlad442 написав: Прохожий написав:
перед замужеством мама пишет завещание/дарственную
"все просто"(с)
Если ее новый муж будет пенсионером или инвалидом на момент ее смерти, он имеет обязательную долю в наследстве не менее 50% того, что ему причиталось бы по закону. Все немного сложней, чем кажется на первый взгляд.
А как же с имуществом до замужества?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:06
freeze написав:
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.
хехе, поспрашивайте адвокатов, кто занимается семейным правом
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:09
Ребята, надо доверять своим супругам. Если не доверять своим супругам - кому же тогда вообще доверять? Надо разводиться.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:10
Vlad442 написав: Прохожий написав:
перед замужеством мама пишет завещание/дарственную
"все просто"(с)
Если ее новый муж будет пенсионером или инвалидом на момент ее смерти, он имеет обязательную долю в наследстве не менее 50% того, что ему причиталось бы по закону. Все немного сложней, чем кажется на первый взгляд.
читаем шевеля губами: ДАРСТВЕННАЯ оформляется ДО замужества
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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