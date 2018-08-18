RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19571958195919601961>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Не доверяйте никому, даже своей заднице.
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.

Мама может выйти еще раз замуж, а потом инфаркт. У мамы могут быть много наследников, которые захотят получить свою долю.
Самый дешевый и цивилизованный способ в этой ситуации это брачный контракт.
Vlad442
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:44

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?


У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:

Я пригород смотрел год назад, то что стоило 34-35, сейчас 38+ :evil:
Andrew_
 
Повідомлень: 218
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:46

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?


У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:

земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку" 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:49

  Vlad442 написав:
  freeze написав:Не доверяйте никому, даже своей заднице.
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.

Мама может выйти еще раз замуж, а потом инфаркт. У мамы могут быть много наследников, которые захотят получить свою долю.
Самый дешевый и цивилизованный способ в этой ситуации это брачный контракт.

перед замужеством мама пишет завещание/дарственную

"все просто"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:51

  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?

Да не слушайте Вы никого, не будет никакой ракеты, а если и будет то на год-другой а потом опять падение. Тем более на ПОХе. Вы же для себя берете, а не для спекуляций. Хочется жить в своей - берите. Но не потому что скоро ракета, а потому что хочется. А про ракету никто тут ничего не знает.
Я вообще не вижу смысла без детей, и даже пары, для себя квартиру покупать. В мире столько разных локаций, пробуйте пожить в разных местах. Купите что-то ликвидное, сдайте и живите где хотите, зачем вам к ПОХу привязываться? Но то таке... Каждому свое.
LordEmerald
 
Повідомлень: 35
З нами з: 02.05.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:перед замужеством мама пишет завещание/дарственную

"все просто"(с)

Если ее новый муж будет пенсионером или инвалидом на момент ее смерти, он имеет обязательную долю в наследстве не менее 50% того, что ему причиталось бы по закону. Все немного сложней, чем кажется на первый взгляд.
Vlad442
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:05

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:перед замужеством мама пишет завещание/дарственную

"все просто"(с)

Если ее новый муж будет пенсионером или инвалидом на момент ее смерти, он имеет обязательную долю в наследстве не менее 50% того, что ему причиталось бы по закону. Все немного сложней, чем кажется на первый взгляд.

А как же с имуществом до замужества?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 23.05.14
Подякував: 471 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:06

  freeze написав:Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.


хехе, поспрашивайте адвокатов, кто занимается семейным правом
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4223
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1970 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, надо доверять своим супругам. Если не доверять своим супругам - кому же тогда вообще доверять? Надо разводиться.
airmax78
 
Повідомлень: 31971
З нами з: 25.10.12
Подякував: 816 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:10

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:перед замужеством мама пишет завещание/дарственную

"все просто"(с)

Если ее новый муж будет пенсионером или инвалидом на момент ее смерти, он имеет обязательную долю в наследстве не менее 50% того, что ему причиталось бы по закону. Все немного сложней, чем кажется на первый взгляд.

читаем шевеля губами: ДАРСТВЕННАЯ оформляется ДО замужества
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 19571958195919601961>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alya_tsimbal і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16526 2609087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 09:15
Vadim V
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183876
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16459)
08.10.2019 22:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.