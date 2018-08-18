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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:11
Vlad442 написав: freeze написав:
Не доверяйте никому, даже своей заднице.
Только на маму, это единственный человек, который вас никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст.
Мама может выйти еще раз замуж, а потом инфаркт. У мамы могут быть много наследников, которые захотят получить свою долю.
Самый дешевый и цивилизованный способ в этой ситуации это брачный контракт.
а еще мама может сильно поссориться с матерью твоих детей. и потом споры на майно, подключение других родычей.. все индивидуально
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:11
Natt написав: airmax78 написав:
Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.
Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.
Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.
Сейчас вы отговорите Эира от покупки семейного гнёздышка тыщ за 250)) но, если что, то Эир капусту рубит не па децки может половиной и поделиться, если что.
Востаннє редагувалось hume
в Вів 08 жов, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:12
Прохожий написав: zzzzzz написав: Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку"
как вам хотов по локации?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:12
airmax78 написав:
Ребята, надо доверять своим супругам. Если не доверять своим супругам - кому же тогда вообще доверять? Надо разводиться.
Макс, ваш опыт еще впереди
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:13
... все правильно.... та не зовсім!
- цього разу Макс більш правильні речі пише/підказує!
- я можу на цю тему великий текст(життєвий) вкатати, так як я в шлюбі вже 10р., але....
- але напишу коротко:
... як би там не було(може хтось і двічі, і тричі женитись хоче/буде), але....
- ви що, всі хочете, вибачте, здихати в просторій квартирі, жжимаючи і давлячись "котлетою" з грошей?
.... життя - складна штука.... і буде прикро і сумно, коли старість і смерть вас застукає на самоті..... коли ви нікому не потрібні...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:13
trololo написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку"
как вам хотов по локации?
ХЗ, на любителя
Я про Киев писал
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:14
investorkiev написав:
Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа (2этажные кровати, общий туалет, душ и кухня на этаже), остальное - комнаты по 12-20 метров (типа гостинки коридорного типа).
Что скажете, какие подводные камни?
Какие локации посоветуете?
Может лучше казарменные этажи не делать, а все разбить на камеры по 12-18 метров?
Как можно максимизировать прибыль? Может открыть на 1 этаже наливайку?
Буду благодарен за мысли по этому поводу.
Конечно лучше на камеры. Но не с нарами, а койкой кинг-сайз. Под случку.
Почасово. круглосуточно. С аккуратным креативным продвижением на рынке. Этот сегмент рынка в Киеве очень перспективный.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:15
Пишите брачный контракт
Vlad442 написав:
[/quote]
Практики, у кого есть брачный договор тут есть? Как говорится вопрос простой, можно ли оставить супруге какой-то "угол", а все остальное реально (без возможности после отсудить) прописать в договоре и не потерять?
Допустим у вас 5 квартир: одну - супруге, 4 - себе.
Это не поставит ли ее в невыгодное материальное положение, как ниже написано?[b]Но в соответствии с законом, брачный договор не может ставить супругу или супруга в невыгодное материальное положение (статья 93, ч.4 СКУ)
. К примеру, брачный контракт не может иметь в своем составе пункты,[/b] предполагающие отказ от получения алиментов на ребенка, или отказ одной из сторон от имущества.
К тому же, если право на движимое или недвижимое имущество подлежит государственной регистрации, по брачному договору нельзя передавать его в собственность одной из сторон (мужу или жене).
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:18
airmax78 написав:
Ребята, надо доверять своим супругам. Если не доверять своим супругам - кому же тогда вообще доверять?
Надо разводиться.
супругу нужно любить
а доверять можно друзьям с которыми прошел "крым и рим"(если таковые имеются конечно) ну и маме
все ИМХО
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:21
Не вижу дорожая на вторичке, после августа застой.
А тут еще 17-го могут Приват бене отдать и спровоцировать кризис.
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