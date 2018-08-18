Додано: Вів 08 жов, 2019 21:27

Прохожий написав: земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку" земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку"

Через время пипл прохавает, что жить в доме лучше за Киевом, там где уже природа и свежий воздух. Поближе к курочкам и коровам. А в Киеве лучше в квартире. Зачем мне дом в самом загазованном городе? Ухаживать за газонами и цветочками, чистить по утрам снег, и т.д.? Чтоб на 2 часа раньше вставать и в мыле на работу приезжать? И завидовать тем, кто живет в квартире в доме рядом и не тратит время на эту околодомную х.?С точки зрения цена-перспектива лучше землю сейчас брать в пригороде Киева в радиусе 50 км. Американский опыт подсказывает, что приемлемым считается расстояние до 100 км от центра или работы. Ездят как миленькие. Каждый день. И вы скоро будете считать это вполне приемлемым.