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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1958195919601961

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:27

  Прохожий написав:земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку" 8)


Через время пипл прохавает, что жить в доме лучше за Киевом, там где уже природа и свежий воздух. Поближе к курочкам и коровам. А в Киеве лучше в квартире. Зачем мне дом в самом загазованном городе? Ухаживать за газонами и цветочками, чистить по утрам снег, и т.д.? Чтоб на 2 часа раньше вставать и в мыле на работу приезжать? И завидовать тем, кто живет в квартире в доме рядом и не тратит время на эту околодомную х.? :roll:
С точки зрения цена-перспектива лучше землю сейчас брать в пригороде Киева в радиусе 50 км. Американский опыт подсказывает, что приемлемым считается расстояние до 100 км от центра или работы. Ездят как миленькие. Каждый день. И вы скоро будете считать это вполне приемлемым. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:29

  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?

Общество решило покупать сейчас и исключительно на маму. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:31

  zzzzzz написав:У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:

  Оранжевый-хит сезона написав:Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр, 20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.

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hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:34

  hume написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?

Общество решило покупать сейчас и исключительно на маму. :mrgreen:

Понял, выезжаю за мамой
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:34

  Libo написав:
  Прохожий написав:земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку" 8)


Через время пипл прохавает, что жить в доме лучше за Киевом, там где уже природа и свежий воздух. Поближе к курочкам и коровам. А в Киеве лучше в квартире. Зачем мне дом в самом загазованном городе? Ухаживать за газонами и цветочками, чистить по утрам снег, и т.д.? Чтоб на 2 часа раньше вставать и в мыле на работу приезжать? И завидовать тем, кто живет в квартире в доме рядом и не тратит время на эту околодомную х.? :roll:
С точки зрения цена-перспектива лучше землю сейчас брать в пригороде Киева в радиусе 50 км. Американский опыт подсказывает, что приемлемым считается расстояние до 100 км от центра или работы. Ездят как миленькие. Каждый день. И вы скоро будете считать это вполне приемлемым. :idea:

этот опыт уже прошли в 2006-08, за городом недостроенные модные когда то коттеджные городки пачками стоят :mrgreen:
ДОМ только в Киеве, за городом ДАЧА 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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