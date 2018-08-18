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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:29
Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
Общество решило покупать сейчас и исключительно на маму.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:31
zzzzzz написав:
У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ?
Оранжевый-хит сезона написав:
Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр,
20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:34
hume написав: Andrew_ написав:
Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
Общество решило покупать сейчас и исключительно на маму.
Понял, выезжаю за мамой
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Andrew_
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:34
этот опыт уже прошли в 2006-08, за городом недостроенные модные когда то коттеджные городки пачками стоят
ДОМ только в Киеве, за городом ДАЧА
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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