Natt написав:

airmax78 написав: Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги? Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?

Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.