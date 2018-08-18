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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19591960196119621963 ... 1965>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:29

  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?

Общество решило покупать сейчас и исключительно на маму. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:31

  zzzzzz написав:У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:

  Оранжевый-хит сезона написав:Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр, 20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.

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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:34

  hume написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?

Общество решило покупать сейчас и исключительно на маму. :mrgreen:

Понял, выезжаю за мамой
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:34

  Libo написав:
  Прохожий написав:земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку" 8)


Через время пипл прохавает, что жить в доме лучше за Киевом, там где уже природа и свежий воздух. Поближе к курочкам и коровам. А в Киеве лучше в квартире. Зачем мне дом в самом загазованном городе? Ухаживать за газонами и цветочками, чистить по утрам снег, и т.д.? Чтоб на 2 часа раньше вставать и в мыле на работу приезжать? И завидовать тем, кто живет в квартире в доме рядом и не тратит время на эту околодомную х.? :roll:
С точки зрения цена-перспектива лучше землю сейчас брать в пригороде Киева в радиусе 50 км. Американский опыт подсказывает, что приемлемым считается расстояние до 100 км от центра или работы. Ездят как миленькие. Каждый день. И вы скоро будете считать это вполне приемлемым. :idea:

этот опыт уже прошли в 2006-08, за городом недостроенные модные когда то коттеджные городки пачками стоят :mrgreen:
ДОМ только в Киеве, за городом ДАЧА 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:42

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:перед замужеством мама пишет ЗАВЕЩАНИЕ/дарственную

"все просто"(с)

Если ее новый муж будет пенсионером или инвалидом на момент ее смерти, он имеет обязательную долю в наследстве не менее 50% того, что ему причиталось бы по закону. Все немного сложней, чем кажется на первый взгляд.

читаем шевеля губами: ДАРСТВЕННАЯ оформляется ДО замужества

Читаем шевеля губами, что речь шла о завещании.
Если говорить о дарственной, то кто мешает оформить ее независимо от замужества? Но это уже другие расходы. Зачем такие рокировки, если брачный контракт будет в 10 раз дешевле?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:51

  Natt написав:
  airmax78 написав:Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?

Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.

Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.

Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.


Кстаті МБА учать, що коли входиш в інвестицію, тре мати уявлення як із неї виходитити.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:54

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Ха, Макс, эти вопросы не встают, пока отношения хорошие, они остро встают в момент развода. И тогда мало кто особо считает, где чьи деньги. В основном считают, как выйти из отношений кто с наименьшими потерями, а кто - и с плюсом, желательно с куском пожирнее.

Будет збс, если только смерть разлучит вас лет эдак через овердофига, но статистика говорит обратное - в Украине разводится около 50% пар. И если Вы сейчас считаете, что мой/моя не такая, то поверьте, в случае чего никто не будет щадить Ваши чувства и финансы.

Так что парни вполне правильно рассуждают. Жениться потом можно еще, а заработать на еще одну или не одну квартиру может и не получиться.

Натт, это в вас негативный опыт говорит. Вы хорошо поработали над этой ужасной статистикой. Повторюсь: не только слова не говорит на "надо приехать подписать согласие". Но и не спрашивает никогда где деньги. А деньги где только не болтались все это время. Отвечать на такое недоверием и что-то мутить - это свинство.

Сколько семей, столько и отношений.
Но есть одно нехитрое правило, если деньги начинают делиться на "мои" и "его(ее)" - а таких семей сейчас хоть пруд пруди - любые серьезные покупки стоит обезопасить

а чому кожен не може мати свою касу, чи тільки общак і всьо!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:57

  Natt написав:flyman, ну вот родит тебе кто-то Флаечку или Флайменчика, сразу цоколь на дите перепишешь?

мова йшла про "ще одну квартиру", а не про переписування існуюючого (запасний аеродром на чорний день, коли копендупен вдруг прийде в гості).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:58

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:Пишите брачный контракт


Практики, у кого есть брачный договор тут есть? Как говорится вопрос простой, можно ли оставить супруге какой-то "угол", а все остальное реально (без возможности после отсудить) прописать в договоре и не потерять?

Допустим у вас 5 квартир: одну - супруге, 4 - себе.
Это не поставит ли ее в невыгодное материальное положение, как ниже написано?

[b]Но в соответствии с законом, брачный договор не может ставить супругу или супруга в невыгодное материальное положение (статья 93, ч.4 СКУ). К примеру, брачный контракт не может иметь в своем составе пункты,[/b] предполагающие отказ от получения алиментов на ребенка, или отказ одной из сторон от имущества. К тому же, если право на движимое или недвижимое имущество подлежит государственной регистрации, по брачному договору нельзя передавать его в собственность одной из сторон (мужу или жене).

По выделенному. Если имущество зарегистрировано на жену, брачным контрактом переоформить его на вас невозможно. Если одна квартира на вас, а вторая на жену, то вывести их из режима совместной собственности, сделав вашу 100% вашей, а жены 100% принадлежащей жене, теоретически возможно. Я считаю, что задним числом это делать нельзя, мой нотариус считает, что можно. Также брачным контрактом можно определить будут ли будущие покупки совместной собственностью.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:59

  Прохожий написав:
  Libo написав:
  Прохожий написав:земелька в Киеве в некоторых локациях за год подорожала неслабо "под индивидуальную застройку"


Через время пипл прохавает, что жить в доме лучше за Киевом, там где уже природа и свежий воздух. Поближе к курочкам и коровам. А в Киеве лучше в квартире. Зачем мне дом в самом загазованном городе? Ухаживать за газонами и цветочками, чистить по утрам снег, и т.д.? Чтоб на 2 часа раньше вставать и в мыле на работу приезжать? И завидовать тем, кто живет в квартире в доме рядом и не тратит время на эту околодомную х.? :roll:
С точки зрения цена-перспектива лучше землю сейчас брать в пригороде Киева в радиусе 50 км. Американский опыт подсказывает, что приемлемым считается расстояние до 100 км от центра или работы. Ездят как миленькие. Каждый день. И вы скоро будете считать это вполне приемлемым.

этот опыт уже прошли в 2006-08, за городом недостроенные модные когда то коттеджные городки пачками стоят :mrgreen:
ДОМ только в Киеве, за городом ДАЧА 8)


Вот там скоро и начнется новая серьезная движуха. Вот на что надо обратить самое пристальное инвестиционное внимание. :!:
Libo
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