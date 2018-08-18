RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196019611962196319641965>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:00

Vlad442, ну вот меня в свое время как раз интересовал вариант, что согласно брачному контракту все будущие покупки будут принадлежать тому, на кого они записаны. Но некоторые отморозились от подписания.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 09.08.15
Подякував: 316 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:03

  antey1969 написав:
  Natt написав:flyman, ну вот родит тебе кто-то Флаечку или Флайменчика, сразу цоколь на дите перепишешь?

Флай, чувствую, Натт не просто так интересуется - это твой шанс!

яка правильна відповідь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16370
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:05

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:потерпи немного и бери после развода

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...правильно! :mrgreen:
- в тексті проскакують нотки "любов добігає кінця"... :mrgreen:

є досвід?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16370
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:06

  Andrew_ написав:
  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?


У инвесторов дорожает только новостой по мере увеличения степени готовности. Другого жилья в Киеве нет ))
Че никто не пишет про дорожай на ПОХе, Оболоне ? :mrgreen:

Я пригород смотрел год назад, то что стоило 34-35, сейчас 38+ :evil:

депозит і то більше дав
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16370
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:10

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  Natt написав:flyman, ну вот родит тебе кто-то Флаечку или Флайменчика, сразу цоколь на дите перепишешь?

Флай, чувствую, Натт не просто так интересуется - это твой шанс!

яка правильна відповідь?

Фото завершенного ремонта. Уютное гнездо мимо которого Натт просто не сможет пролететь.
airmax78
 
Повідомлень: 31976
З нами з: 25.10.12
Подякував: 816 раз.
Подякували: 3695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:14

Чувак в своем уме? 100 км ездить каждый день на работу - это сколько по времени? А по деньгам?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20891
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:16

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  antey1969 написав:Флай, чувствую, Натт не просто так интересуется - это твой шанс!

яка правильна відповідь?

Фото завершенного ремонта. Уютное гнездо мимо которого Натт просто не сможет пролететь.
Макс, дельная мысль. Сама жду фото завершенного ремонта. Правда, не уверена, что цоколь можно назвать гнездом... Скорее норой... Но не суть. Хочется же увидеть завершенную картину.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 09.08.15
Подякував: 316 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Чувак в своем уме? 100 км ездить каждый день на работу - это сколько по времени? А по деньгам?
В США и Канаде это в порядке вещей кстати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25686
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6035 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Пишите брачный контракт (его можно написать и во время брака). Жене говорите, что это будет справедливо, что это не нажитые совместно деньги, а заработанные до брака.


Спасибо, этот вариант хотя и вызывает конфронтацию, но вроде бы как достигает поставленной цели. Имущество будет моим - тк куплено за мои средства заработанные до брака. А чтоб снять негатив можно в отпуск семью отправить или подарочек какой задарить как тут подсказали. Я не собираюсь никого выгонять или шантажировать, в моей системе координат нет таких установок. Просто вероятность что за 10-20 лет может найтись мужчина, который будет кружить мою, уже бывшую жену, скажем так, далеко ненулевая. И вот когда появляется такой индивид, то в большинстве случаев бывший муж это просто 50% в лучшем случае от имущества по женской логике. Чего я не хочу, так это чтоб кто то принимал решение 40% или 60% отдать МНЕ чтоб отстал. А насчет доверия, я что-то не припоминаю, когда делал предложение, что я о нем говорил что-то или нет, вероятно что нет, тк доверять я не люблю вообще по своей натуре.
Востаннє редагувалось Diego в Вів 08 жов, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Diego
 
Повідомлень: 51
З нами з: 14.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:20

quote="4767092:airmax78"
  flyman написав:
  antey1969 написав:
  Natt написав:flyman, ну вот родит тебе кто-то Флаечку или Флайменчика, сразу цоколь на дите перепишешь?

Флай, чувствую, Натт не просто так интересуется - это твой шанс!

яка правильна відповідь?

Фото завершенного ремонта. Уютное гнездо мимо которого Натт просто не сможет пролететь.
===
ну ти як Волгарь, хоч щоб я здав всі позиції і підписав капітуляцію?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16370
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 196019611962196319641965>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, Libo і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16526 2609133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 09:15
Vadim V
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7958
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183877
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.