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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:00
Vlad442, ну вот меня в свое время как раз интересовал вариант, что согласно брачному контракту все будущие покупки будут принадлежать тому, на кого они записаны. Но некоторые отморозились от подписания.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:03
яка правильна відповідь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:05
є досвід?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:06
депозит і то більше дав
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:10
Фото завершенного ремонта. Уютное гнездо мимо которого Натт просто не сможет пролететь.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:14
Чувак в своем уме? 100 км ездить каждый день на работу - это сколько по времени? А по деньгам?
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:16
Макс, дельная мысль. Сама жду фото завершенного ремонта. Правда, не уверена, что цоколь можно назвать гнездом... Скорее норой... Но не суть. Хочется же увидеть завершенную картину.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В США и Канаде это в порядке вещей кстати
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спасибо, этот вариант хотя и вызывает конфронтацию, но вроде бы как достигает поставленной цели. Имущество будет моим - тк куплено за мои средства заработанные до брака. А чтоб снять негатив можно в отпуск семью отправить или подарочек какой задарить как тут подсказали. Я не собираюсь никого выгонять или шантажировать, в моей системе координат нет таких установок. Просто вероятность что за 10-20 лет может найтись мужчина, который будет кружить мою, уже бывшую жену, скажем так, далеко ненулевая. И вот когда появляется такой индивид, то в большинстве случаев бывший муж это просто 50% в лучшем случае от имущества по женской логике. Чего я не хочу, так это чтоб кто то принимал решение 40% или 60% отдать МНЕ чтоб отстал. А насчет доверия, я что-то не припоминаю, когда делал предложение, что я о нем говорил что-то или нет, вероятно что нет, тк доверять я не люблю вообще по своей натуре.
Востаннє редагувалось Diego в Вів 08 жов, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:20
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Фото завершенного ремонта. Уютное гнездо мимо которого Натт просто не сможет пролететь.
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ну ти як Волгарь, хоч щоб я здав всі позиції і підписав капітуляцію?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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