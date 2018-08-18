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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:21

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Чувак в своем уме? 100 км ездить каждый день на работу - это сколько по времени? А по деньгам?
В США и Канаде это в порядке вещей кстати

Но увы, мы не там. У нас это будет работа в убыток, если так, и вставать не ложась спать.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:21

  Natt написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:яка правильна відповідь?

Фото завершенного ремонта. Уютное гнездо мимо которого Натт просто не сможет пролететь.
Макс, дельная мысль. Сама жду фото завершенного ремонта. Правда, не уверена, что цоколь можно назвать гнездом... Скорее норой... Но не суть. Хочется же увидеть завершенную картину.


Уютное гнездо не обязательно должно быть на 20м этаже в Тетрисе:
http://pravda-chto.ru/kakie-pticy-zhivut-v-norkax/

Флай, постарайтесь. Сделайте красивые фото. Это просто нужно сделать.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:22

  Natt написав:Макс, дельная мысль. Сама жду фото завершенного ремонта. Правда, не уверена, что цоколь можно назвать гнездом... Скорее норой... Но не суть. Хочется же увидеть завершенную картину.


Этот работяжка с утра уже три десятка сообщений на форуме выдал, когда ему работать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:23

  Diego написав:
  Vlad442 написав:Пишите брачный контракт (его можно написать и во время брака). Жене говорите, что это будет справедливо, что это не нажитые совместно деньги, а заработанные до брака.


Спасибо, этот вариант хотя и вызывает конфронтацию, но вроде бы как достигает поставленной цели. Имущество будет моим - тк куплено за мои средства заработанные до брака. Я не собираюсь никого выгонять или шантажировать, в моей системе координат нет таких установок. Просто вероятность что за 10-20 лет может найтись мужчина, который будет кружить мою, уже бывшую жену, скажем так, далеко ненулевая. И вот когда появляется такой индивид, то в большинстве случаев бывший муж это просто 50% в лучшем случае от имущества по женской логике. Чего я не хочу, так это чтоб кто то принимал решение 40% или 60% отдать МНЕ чтоб отстал. А насчет доверия, я что-то не припоминаю, когда делал предложение, что я о нем говорил что-то или нет, вероятно что нет, тк доверять я не люблю вообще по своей натуре.

Вы обречены на одиночество. Вы асоциальный тип. Социум требует доверия.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 08 жов, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

также хочу поблагодарить всех принявших участие в дискуссии, не думал что тема вызовет такой общественный резонанс, кроме как здесь особо и не у кого поинтересоваться, тк круг общения такой проблематикой не владеет
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:27

  investorkiev написав:ну тут такой момент - развод это понятие растяжимое - годик туда, годик сюда.

А вот РАКЕТА стартует четко по расписанию - кто не успел тот опоздал.

Сегодня был на Варшавском (на Виноградаре).

Ну что сказать. Может и не так зачетно как будет (может быть когда нибудь) в Файнатауне или Республике, но все очень прилично. Открылось куча магазинов, кафе, Дила, пицерии, Сушия, все приличненько, поставили полусферы чтоб машинами не заезжали. Фонарики, вело- и пешеходные дорожки, люди гуляют, все красиво, однородная застройка. Виден уже Ретровиль, думаю скоро откроется.

А еще совсем недавно, буквально в 2017году люди без спешки брали однушки 42 метра за 26куе в уже почти готовых домах.

Вдумайтесь - 26000 доларов за полноценную большую однокомнатную, не из омна и палок, а в монолите, с относительно модными МОПами, и в эту цену включались уже закрытые дворики, все эти фонарики и велодорожки.

Сейчас это смешная сумма.

Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.

26куе.

Сейчас за эти деньги не купишь не то что квартиру, а даже приличную б/у машину.

26куе.

Это 13 раз слетать семьей в Египет.

26куе.

Это 260 бумажек франклинов. Всего-то две с половиной пачки - ерунда, в любом кармане или барсетке вместится и даже не заметишь.

26 куе.

Это 23 новеньких Айфона.

Или целая счастливая жизнь в новом монолитном красивом доме, среди молодых и успешных.

Кто не успел - сейчас вынужден платить за право ПОЛЬЗОВАНИЯ такой квартирой не менее 12000 грн в месяц (5700 доларов в год на минуточку).

Но... уже недосягаемо.... время ушло... РАКЕТА заправляется топливом...

Я в этом самом Варшавском+ месяц назад взял за 33. По курсу 28 тоесть год назад такая же хата стоила 28. Я зарабатываю и храню сбережения в гривнах поэтому смена курса мне пофиг. Единственное что я мог это накупить по 24.1 баксов и молиться что курс вырастет хотя бы до 27. Но даже 26->33 это не такая уж и большая разница, особенно если учесть что доходы у людей тоже растут. Так что кто хочет - зайдёт и сейчас. Кто год назад положил 800к на депозит сейчас вытащил 900 и смог купить больше метраж.
Мой дом по плану достроится тогда, когда уже будет открыт ТРЦ с кучей всего и на подходе будет метро. Я уже буду знать все детские болезни комплекса, многие из которых решат. Будет метро - вполне себе нормальный местяк там образуется. А та небольшая разница в цене это лишь плата за то что получаешь объект в больше степени готовности. Так что все нормально, тут не ракета.
А вот в Республике ракета. До сих пор жалею что не взял за 38к 38 метровую квартиру год назад. Её через пол года уже сдали бы, а на моменте такие уже стоят 50...
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:29

  Natt написав:
  airmax78 написав:Фото завершенного ремонта. Уютное гнездо мимо которого Натт просто не сможет пролететь.
Макс, дельная мысль. Сама жду фото завершенного ремонта. Правда, не уверена, что цоколь можно назвать гнездом... Скорее норой... Но не суть. Хочется же увидеть завершенную картину.


мммммммммммм... почитайте какая романтика по моей ссылке:
Зимородки, как и многие их родственники, роют норки глубиной от 30 см до метра. В их домах творится такой ужасный беспорядок, с которым может потягаться только норка «сизоворонок», в норке раскиданы остатки пищи и помета, рыбьи кости и чешуя. Зимородок птица верная своей паре и месту где она родилась и выросла, зимородки после долгой зимней разлуки всегда возвращаются в старую норку, редко строя новые. Они как будто считают, что место встречи изменить нельзя, а их место встречи — старая нора. С каждым годом в гнезде зимородка появляется слой новых отходов, и если ласточки и стрижи обязательно весною вычищают свое гнездо, выбрасывая из него все остатки пищи и даже старую постель из веточек, зимородки этого ни когда не делают. Поэтому после возвращения домой зимородки родители стараются быстрее искупаться.

Птица сизоворонок, его дом тоже располагается в норе, которую строит самка. Она бурит клювом отверстие в стенке оврага, а самец лапками выгребает за ней землю. Правда новенькое гнездо сизоворонка ещё ничего, жить в нем можно, но когда появляются птенцы, в норе создаётся беспорядок — помёт, объедки, а на полу появляется ковёр из брони насекомых, косточек, чешуек.
Несмотря на всю свою неопрятность, сизоворонки птицы очень красивые: оперение головы ярко-голубое, туловище коричневое, а крылья и хвост трёхцветные. Правда не нужно думать, что все птицы, живущие в норках ленивые, и не хотят прибираться в своем гнезде, просто птенцы сизоворонки и зимородка так прожорливы, что всё время уходит на добывание пищи, а отвратительный запах из норки-гнезда отпугивает хищников.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вы асоциальный тип. Социум требует доверия

возможно, но я предпочитаю модель утром деньги - вечером стулья, а не бегать потом преследуя со словами, - мы же договаривались! Перефразирую, мне важно владеть ситуацией, а не надеяться на порядочность.
Востаннє редагувалось Diego в Вів 08 жов, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:32

investorkiev, вы попробуйте продайте ее за вымышленные вами деньги, это хотелки. На вторичке и сейчас полно однушек по 26 тыщ (не вижу особого роста). И сделаны они с того же бетона и кирпича и по тому же принципу, никакой шумоизоляции, перекрытия тончайшие и т.д. К тому же, лотерея со сдачей в эксплуатацию (уже начинается жим-жим даже у вложившихся в КГС, вижу Радужный уже несколько месяцев почти не строится). И это еще гетьманцовы не взялись за дело и беня с приватом не спровоцировали начало кризиса.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 08 жов, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:34

  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
если деньги в валюте то не брать. Если в грн и найдёшь приемлимый вариант - брать.
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