investorkiev написав:

ну тут такой момент - развод это понятие растяжимое - годик туда, годик сюда.А вот РАКЕТА стартует четко по расписанию - кто не успел тот опоздал.Сегодня был на Варшавском (на Виноградаре).Ну что сказать. Может и не так зачетно как будет (может быть когда нибудь) в Файнатауне или Республике, но все очень прилично. Открылось куча магазинов, кафе, Дила, пицерии, Сушия, все приличненько, поставили полусферы чтоб машинами не заезжали. Фонарики, вело- и пешеходные дорожки, люди гуляют, все красиво, однородная застройка. Виден уже Ретровиль, думаю скоро откроется.А еще совсем недавно, буквально в 2017году люди без спешки брали однушки 42 метра за 26куе в уже почти готовых домах.Вдумайтесь - 26000 доларов за полноценную большую однокомнатную, не из омна и палок, а в монолите, с относительно модными МОПами, и в эту цену включались уже закрытые дворики, все эти фонарики и велодорожки.Сейчас это смешная сумма.Это если скирдовать 1 год по 2куе в месяц и еще 2 куе получить под новый год от Деда мороза.26куе.Сейчас за эти деньги не купишь не то что квартиру, а даже приличную б/у машину.26куе.Это 13 раз слетать семьей в Египет.26куе.Это 260 бумажек франклинов. Всего-то две с половиной пачки - ерунда, в любом кармане или барсетке вместится и даже не заметишь.26 куе.Это 23 новеньких Айфона.Или целая счастливая жизнь в новом монолитном красивом доме, среди молодых и успешных.Кто не успел - сейчас вынужден платить за право ПОЛЬЗОВАНИЯ такой квартирой не менее 12000 грн в месяц (5700 доларов в год на минуточку).Но... уже недосягаемо.... время ушло... РАКЕТА заправляется топливом...