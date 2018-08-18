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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:34
hxbbgaf написав:
Чувак в своем уме? 100 км ездить каждый день на работу - это сколько по времени? А по деньгам?
Да, ты на своей Трое совсем отстал от современной жизни … В Америке есть такие, кто и за 100 миль ездит... каждый день, туда и обратно … Один мой кореш на работу добирался 3 часа туда и 3 часа обратно … Но эта работа была для него чрезвычайно важна …
А посмотрите сейчас у вас? Борисполь, Бровары, Васильков и уже даже БЦ запроста в Киев на работу ездят … Скоро выйдите на 70 км пояс вокруг Киева ...
Во-вторых, все больше работы на удалении по инету … По крайней мере не каждый день надо в офис …
Не вы первые. Все цивилизованные страны приняли эту модель расселения в мегаполисах и подстроили под нее всю инфраструктуру.
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Libo
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:36
hxbbgaf написав:
investorkiev, вы попробуйте продайте ее за вымышленные вами деньги, это хотелки. На вторичке и сейчас полно однушек по 26 тыщ (не вижу особого роста). И сделаны они с того же бетона и кирпича и по тому же принципу, никакой шумоизоляции, перекрытия тончайшие и т.д. К тому же, лотерея со сдачей в эксплуатацию (уже начинается жим-жим даже у вложившихся в КГС, вижу Радужный уже несколько месяцев почти не строится). И это еще гетьманцовы не взялись за дело и беня с приватом не спровоцировали начало кризиса.
Где вы нашли однушки по 26? В Варшавском меньше 40 только смарты. Может с торгом и можно сбить, но и то не факт.
Или речь идёт про панельки на борщаговках?
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Santehnik
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:37
Libo написав: hxbbgaf написав:
Чувак в своем уме? 100 км ездить каждый день на работу - это сколько по времени? А по деньгам?
Да, ты на своей Трое совсем отстал от современной жизни … В Америке есть такие, кто и за 100 миль ездит... каждый день, туда и обратно … Один мой кореш на работу добирался 3 часа туда и 3 часа обратно … Но эта работа была для него чрезвычайно важна …
А посмотрите сейчас у вас? Борисполь, Бровары, Васильков и уже даже БЦ запроста в Киев на работу ездят … Скоро выйдите на 70 км пояс вокруг Киева ...
Во-вторых, все больше работы на удалении по инету … По крайней мере не каждый день надо в офис …
Не вы первые. Все цивилизованные страны приняли эту модель расселения в мегаполисах и подстроили под нее всю инфраструктуру.
На минуточку средняя зп в Киеве 15 с чем-то тыщ, и это с учетом всех киевских чинуш и депутатов, реально она меньше и прилично. А ехать каждый день 100 км туда и обратно на машине - это почти 1000 гривен в день тока на бензин. А на электричке это 6 часов времени.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 08 жов, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:38
Santehnik написав: hxbbgaf написав:
investorkiev, вы попробуйте продайте ее за вымышленные вами деньги, это хотелки. На вторичке и сейчас полно однушек по 26 тыщ (не вижу особого роста). И сделаны они с того же бетона и кирпича и по тому же принципу, никакой шумоизоляции, перекрытия тончайшие и т.д. К тому же, лотерея со сдачей в эксплуатацию (уже начинается жим-жим даже у вложившихся в КГС, вижу Радужный уже несколько месяцев почти не строится). И это еще гетьманцовы не взялись за дело и беня с приватом не спровоцировали начало кризиса.
Где вы нашли однушки по 26? В Варшавском меньше 40 только смарты. Может с торгом и можно сбить, но и то не факт.
Или речь идёт про панельки на борщаговках?
На Троещине полно, сегодня видел, даже гостинка за 23500 появилась небольшая. При том год назад они стоили столько же (ну, может, некоторые на тыщу или 2 дешевле). А рынок он взаимосвязан, не может постоянно дорожать только один сегмент, так образуется пузырь и очень быстро, даже если такое происходит.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:40
gaf, расскажите, как Вы отметили 10-летие основанной Вами ветки? Вас с finance.ua кто-то персонально поздравил?
И кстати, что сейчас поделывают те люди, которые Вас 10 лет назад консультировали по вопросам себестоимости строительства и т.п.?
Вообще, расскажите о себе. Как Вам пришла в голову эта гениальная мысль основать эту ветку? Предлагали ли Вам застройщики деньги чтобы Вы ее закрыли или изменили информацию и т.п.?
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 08 жов, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:43
Diego написав: Vlad442 написав:
Пишите брачный контракт (его можно написать и во время брака). Жене говорите, что это будет справедливо, что это не нажитые совместно деньги, а заработанные до брака.
Спасибо, этот вариант хотя и вызывает конфронтацию, но вроде бы как достигает поставленной цели. Имущество будет моим - тк куплено за мои средства заработанные до брака. А чтоб снять негатив можно в отпуск семью отправить или подарочек какой задарить как тут подсказали. Я не собираюсь никого выгонять или шантажировать, в моей системе координат нет таких установок. Просто вероятность что за 10-20 лет может найтись мужчина, который будет кружить мою, уже бывшую жену, скажем так, далеко ненулевая. И вот когда появляется такой индивид, то в большинстве случаев бывший муж это просто 50% в лучшем случае от имущества по женской логике. Чего я не хочу, так это чтоб кто то принимал решение 40% или 60% отдать МНЕ чтоб отстал. А насчет доверия, я что-то не припоминаю, когда делал предложение, что я о нем говорил что-то или нет, вероятно что нет, тк доверять я не люблю вообще по своей натуре.
Чет я пожалел Вашу жену.
Зачем жениться в таком случае я не понимаю.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:47
hxbbgaf написав:На минуточку средняя зп в Киеве 15 с чем-то тыщ, и это с учетом всех киевских чинуш и депутатов, реально она меньше и прилично. А ехать каждый день 100 км туда и обратно на машине - это почти 1000 гривен в день тока на бензин. А на электричке это 6 часов времени.
Вы в своём стиле - все утверждения как букет: ложь, глупость, абсурд.
И зарплаты побольше, да и никто не предлагает массе киевлян со средними ЗП ездить так далеко, и уж тем более на авто, на бензе, с таким расходом и без попутчиков.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:47
Natt написав:Vlad442
, ну вот меня в свое время как раз интересовал вариант, что согласно брачному контракту все будущие покупки будут принадлежать тому, на кого они записаны. Но некоторые отморозились от подписания.
Если покупаете вторичку, супруг/супруга на сделке может написать, что квартира приобретена за личные деньги другого супруга. В случае новостроя так сделать не получится, поэтому вывести из режима совместной собственности можно только через брачный контракт. Зачем это нужно? Чтобы в случае смерти одного из супругов вся собственность не оказалась заблокирована тем, что распылилась на кучу наследников, опекунские советы и т. п.
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Vlad442
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:48
Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически.
Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет.
Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?)
Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:52
hxbbgaf написав: Libo написав: hxbbgaf написав:
Чувак в своем уме? 100 км ездить каждый день на работу - это сколько по времени? А по деньгам?
Да, ты на своей Трое совсем отстал от современной жизни … В Америке есть такие, кто и за 100 миль ездит... каждый день, туда и обратно … Один мой кореш на работу добирался 3 часа туда и 3 часа обратно … Но эта работа была для него чрезвычайно важна …
А посмотрите сейчас у вас? Борисполь, Бровары, Васильков и уже даже БЦ запроста в Киев на работу ездят … Скоро выйдите на 70 км пояс вокруг Киева ...
Во-вторых, все больше работы на удалении по инету … По крайней мере не каждый день надо в офис …
Не вы первые. Все цивилизованные страны приняли эту модель расселения в мегаполисах и подстроили под нее всю инфраструктуру.
На минуточку средняя зп в Киеве 15 с чем-то тыщ, и это с учетом всех киевских чинуш и депутатов, реально она меньше и прилично. А ехать каждый день 100 км туда и обратно на машине - это почти 1000 гривен в день тока на бензин. А на электричке это 6 часов времени.
Я тоже в шоке, когда еду утром из своего коттеджного городка в центр Киева в офис …
Сплошной поток машин со всех направлений.
Тоже удивляюсь, откуда деньги на бензин? Трамп говорит, что вы ужасные люди и много п*те. И это сейчас. А через год Зеленый вам з/п удвоит...
Начнется эпоха личных вертолетов. В Америке в крупных мегаполисах уже масса людей летают на работу на вертолетах и своих самолетиках. Инфраструктура для них очень простая и недорогая.
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Libo
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