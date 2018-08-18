Diego написав:

Vlad442 написав: Пишите брачный контракт (его можно написать и во время брака). Жене говорите, что это будет справедливо, что это не нажитые совместно деньги, а заработанные до брака. Пишите брачный контракт (его можно написать и во время брака). Жене говорите, что это будет справедливо, что это не нажитые совместно деньги, а заработанные до брака.

Спасибо, этот вариант хотя и вызывает конфронтацию, но вроде бы как достигает поставленной цели. Имущество будет моим - тк куплено за мои средства заработанные до брака. А чтоб снять негатив можно в отпуск семью отправить или подарочек какой задарить как тут подсказали. Я не собираюсь никого выгонять или шантажировать, в моей системе координат нет таких установок. Просто вероятность что за 10-20 лет может найтись мужчина, который будет кружить мою, уже бывшую жену, скажем так, далеко ненулевая. И вот когда появляется такой индивид, то в большинстве случаев бывший муж это просто 50% в лучшем случае от имущества по женской логике. Чего я не хочу, так это чтоб кто то принимал решение 40% или 60% отдать МНЕ чтоб отстал. А насчет доверия, я что-то не припоминаю, когда делал предложение, что я о нем говорил что-то или нет, вероятно что нет, тк доверять я не люблю вообще по своей натуре.