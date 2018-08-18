Додано: Вів 08 жов, 2019 23:22

Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр, 20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр, 20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



Поздравляю!

А медовый по чем тебе обошелся? Что взял : 1к или 2к всетаки? Поздравляю!А медовый по чем тебе обошелся? Что взял : 1к или 2к всетаки? 1к 841000 по курсу 25( дорого но дешевле уже не будет(



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk 1к 841000 по курсу 25( дорого но дешевле уже не будет(Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Дорого конечно, год назад за 25куе мог бы ее взять, но в принципе ты еще успел купить билет на РАКЕТУ - пусть на приставном стульчике, но ты уже в команде храбрых космонавтов.В принципе уже наверное можно задраивать люки - откровенно дешевой недвижимости уже нет, кто хотел тот купил.Ждем теперь ПЕРВОЙ СТУПЕНИ: массовой остановки строек. Читаю инфо что начал банкротиться бетонный завод (или Жби), который обслуживал Оркаду, Фундамент, ЖИБ. Соответственно у этих застройщиков дела аховые. Укрбуд откинет копыта думаю к НГ, ну может к весне (разве что достроятся самые выгодные обьекты - где много построено, и мало продано).Держим кулачки за КГС и остальных.После начала массовых пикетов под мерией обманутых дольщиков будем считать что первая ступень придала нужное ускорение и перейдем КО ВТОРОЙ.Кто не любит перегрузок, у кого слабые нервы или просто котлета под подушкой вместо бетона - лучше самозабаниться в OLX, потому что цены вас радовать не будут.