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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1963196419651966>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:11

  alya_tsimbal написав:Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически.
Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет.
Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?)
Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.


Ага, а вы на мужа сколько квартир переписали? ))
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:11

  alya_tsimbal написав:Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически.
Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет.
Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?)
Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.

Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:20

  hxbbgaf написав:
  Santehnik написав:
  hxbbgaf написав:investorkiev, вы попробуйте продайте ее за вымышленные вами деньги, это хотелки. На вторичке и сейчас полно однушек по 26 тыщ (не вижу особого роста). И сделаны они с того же бетона и кирпича и по тому же принципу, никакой шумоизоляции, перекрытия тончайшие и т.д. К тому же, лотерея со сдачей в эксплуатацию (уже начинается жим-жим даже у вложившихся в КГС, вижу Радужный уже несколько месяцев почти не строится). И это еще гетьманцовы не взялись за дело и беня с приватом не спровоцировали начало кризиса.

Где вы нашли однушки по 26? В Варшавском меньше 40 только смарты. Может с торгом и можно сбить, но и то не факт.
Или речь идёт про панельки на борщаговках?

На Троещине полно, сегодня видел, даже гостинка за 23500 появилась небольшая. При том год назад они стоили столько же (ну, может, некоторые на тыщу или 2 дешевле). А рынок он взаимосвязан, не может постоянно дорожать только один сегмент, так образуется пузырь и очень быстро, даже если такое происходит.

гостінки на дні були близько 15куе, ще Захар_ брав :D
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:21

  alya_tsimbal написав: нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать?


Физиологическую потребность и удовольствие от секса еще никто не отменял. :oops:
А что касается потомства, то половина видов животных более примитивного уровня о потомстве не заботится, безразличны о его судьбе, а более продвинутые виды - заботятся, кормят, учат добывать пищу. Заботятся не только о своем потомстве, а и его маме тоже. Помогают ей добывать пищу, защищают её, живут в паре, шпилят. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Только оплатил Медовый как прилетело предложение Смарт сити Плаза Оболонь па 1900 метр, 20-24 этажи, однухи и двухи. От КГС переуступка.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Поздравляю!
А медовый по чем тебе обошелся? Что взял : 1к или 2к всетаки?
1к 841000 по курсу 25( дорого но дешевле уже не будет(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



Дорого конечно, год назад за 25куе мог бы ее взять, но в принципе ты еще успел купить билет на РАКЕТУ - пусть на приставном стульчике, но ты уже в команде храбрых космонавтов.

В принципе уже наверное можно задраивать люки - откровенно дешевой недвижимости уже нет, кто хотел тот купил.

Ждем теперь ПЕРВОЙ СТУПЕНИ: массовой остановки строек. Читаю инфо что начал банкротиться бетонный завод (или Жби), который обслуживал Оркаду, Фундамент, ЖИБ. Соответственно у этих застройщиков дела аховые. Укрбуд откинет копыта думаю к НГ, ну может к весне (разве что достроятся самые выгодные обьекты - где много построено, и мало продано).

Держим кулачки за КГС и остальных.

После начала массовых пикетов под мерией обманутых дольщиков будем считать что первая ступень придала нужное ускорение и перейдем КО ВТОРОЙ.

Кто не любит перегрузок, у кого слабые нервы или просто котлета под подушкой вместо бетона - лучше самозабаниться в OLX, потому что цены вас радовать не будут.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

согласно бомбера недвижимость выросла на 11 процентов за год https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... stat-graph
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:24

  Natt написав:
  alya_tsimbal написав:Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически.
Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет.
Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?)
Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.

Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.

Natt ти рвеш всі шаблони.
ти може того, як Трайбека шифруєшся.
Так більше мислять мужики. в бабів інший погляд.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

от "ракеты" рынок будут спасать только "бабушатники"
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Natt написав:
  alya_tsimbal написав:Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически.
Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет.
Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?)
Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.

Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.

Natt ти рвеш всі шаблони.
ти може того, як Трайбека шивруєшся.
Так більше мислять мужики. в бабів інший погляд.
У жінок, що чогось досягли в житті, окрім як стати домогосподаркою - що реалізували себе як професіонали, побудували кар'єру, чи бізнес - зазвичай "чоловічий" характер мислення, принаймні в мене такі спостереження.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:31

Натт мудрая женщина, я встречал таких. Общение с такими женщинами как глоток чистого воздуха.

А теперь перейдем к мировой экономике, вот МВФ только что опубликовал, рекомендую почитать рожевоокулярным.

https://www.imf.org/ru/News/Articles/20 ... ain-Raiser
Живите своим умом!
zzzzzz
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