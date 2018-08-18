Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: Поздравляю! А медовый по чем тебе обошелся? Что взял : 1к или 2к всетаки?
1к 841000 по курсу 25( дорого но дешевле уже не будет(
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Дорого конечно, год назад за 25куе мог бы ее взять, но в принципе ты еще успел купить билет на РАКЕТУ - пусть на приставном стульчике, но ты уже в команде храбрых космонавтов.
В принципе уже наверное можно задраивать люки - откровенно дешевой недвижимости уже нет, кто хотел тот купил.
Ждем теперь ПЕРВОЙ СТУПЕНИ: массовой остановки строек. Читаю инфо что начал банкротиться бетонный завод (или Жби), который обслуживал Оркаду, Фундамент, ЖИБ. Соответственно у этих застройщиков дела аховые. Укрбуд откинет копыта думаю к НГ, ну может к весне (разве что достроятся самые выгодные обьекты - где много построено, и мало продано).
Держим кулачки за КГС и остальных.
После начала массовых пикетов под мерией обманутых дольщиков будем считать что первая ступень придала нужное ускорение и перейдем КО ВТОРОЙ.
Кто не любит перегрузок, у кого слабые нервы или просто котлета под подушкой вместо бетона - лучше самозабаниться в OLX, потому что цены вас радовать не будут.
Faceless написав:У жінок, що чогось досягли в житті, окрім як стати домогосподаркою - що реалізували себе як професіонали, побудували кар'єру, чи бізнес - зазвичай "чоловічий" характер мислення, принаймні в мене такі спостереження.
zzzzzz написав:Натт мудрая женщина, я встречал таких. Общение с такими женщинами как глоток чистого воздуха.
А теперь перейдем к мировой экономике, вот МВФ только что опубликовал, рекомендую почитать рожевоокулярным.
інтєрєсний розбор польотов https://teleprogramma.pro/cinema-stop/502128/ Вобщє-то добитчик приходить додому і тут тре встрявати в схватку: "хто глава прайда". Домінантна жінка вимотує. Тому їй тре брати якось суслика безхребетного, тоді сімейна гармонія.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2019 23:59, всього редагувалось 7 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
alya_tsimbal написав:Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически. Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет. Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?) Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.
Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.
Так было бы норм. Женщине сразу гора с плеч: возиться с малышом не нужно, заплатила минимально раз в мес. и в вс. погуляла, а остальное - отец) А мужик пойдет и найдет себе другой секс и прочие ништяки, паралельно работая и уделяя внимание ребенку. Интересное социальное разнообразие получится.