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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1963196419651966

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:32

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:
Поздравляю!
А медовый по чем тебе обошелся? Что взял : 1к или 2к всетаки?
1к 841000 по курсу 25( дорого но дешевле уже не будет(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



Дорого конечно, год назад за 25куе мог бы ее взять, но в принципе ты еще успел купить билет на РАКЕТУ - пусть на приставном стульчике, но ты уже в команде храбрых космонавтов.

В принципе уже наверное можно задраивать люки - откровенно дешевой недвижимости уже нет, кто хотел тот купил.

Ждем теперь ПЕРВОЙ СТУПЕНИ: массовой остановки строек. Читаю инфо что начал банкротиться бетонный завод (или Жби), который обслуживал Оркаду, Фундамент, ЖИБ. Соответственно у этих застройщиков дела аховые. Укрбуд откинет копыта думаю к НГ, ну может к весне (разве что достроятся самые выгодные обьекты - где много построено, и мало продано).

Держим кулачки за КГС и остальных.

После начала массовых пикетов под мерией обманутых дольщиков будем считать что первая ступень придала нужное ускорение и перейдем КО ВТОРОЙ.

Кто не любит перегрузок, у кого слабые нервы или просто котлета под подушкой вместо бетона - лучше самозабаниться в OLX, потому что цены вас радовать не будут.

в Медовом за сентябрь разобрали очень много
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:37

  investorkiev написав:
Ага, а вы на мужа сколько квартир переписали? ))

А он детей от меня не родил и в случае чего с ними не останется. Потому "0".
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:38

Флай, я смотрю тут к Натт уже выстраивается очередь из конкурентов. Вызывай самого дорого фотографа в Буче, делайте нормальное освещение и запиливай фоточки лофта. Не зевай!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:41

  Faceless написав:У жінок, що чогось досягли в житті, окрім як стати домогосподаркою - що реалізували себе як професіонали, побудували кар'єру, чи бізнес - зазвичай "чоловічий" характер мислення, принаймні в мене такі спостереження.



  zzzzzz написав:Натт мудрая женщина, я встречал таких. Общение с такими женщинами как глоток чистого воздуха.

А теперь перейдем к мировой экономике, вот МВФ только что опубликовал, рекомендую почитать рожевоокулярным.

https://www.imf.org/ru/News/Articles/20 ... ain-Raiser

"Москва сльозам не вірить."
Гоша і Катя...


інтєрєсний розбор польотов
https://teleprogramma.pro/cinema-stop/502128/
Вобщє-то добитчик приходить додому і тут тре встрявати в схватку: "хто глава прайда".
Домінантна жінка вимотує.
Тому їй тре брати якось суслика безхребетного, тоді сімейна гармонія.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2019 23:59, всього редагувалось 7 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще первичка оживилась, наверное Трибека права, то что отвалилась ОркАда и Укрбуд повлияло на продажи других застройщиков
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:45

  Natt написав:
  alya_tsimbal написав:Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически.
Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет.
Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?)
Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.

Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.

Так было бы норм. Женщине сразу гора с плеч: возиться с малышом не нужно, заплатила минимально раз в мес. и в вс. погуляла, а остальное - отец)
А мужик пойдет и найдет себе другой секс и прочие ништяки, паралельно работая и уделяя внимание ребенку. Интересное социальное разнообразие получится.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:46

  Оранжевый-хит сезона написав:в Медовом за сентябрь разобрали очень много

А где не разобрали? Проще назвать где еще что-то приличное по адекватной цене осталось, чем то, что продалось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:57

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в Медовом за сентябрь разобрали очень много

А где не разобрали? Проще назвать где еще что-то приличное по адекватной цене осталось, чем то, что продалось.


И где же это приличное по адекватной цене осталось?
Что-то я уже не вижу, может очки одеть?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:16

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в Медовом за сентябрь разобрали очень много

А где не разобрали? Проще назвать где еще что-то приличное по адекватной цене осталось, чем то, что продалось.


И где же это приличное по адекватной цене осталось?
Что-то я уже не вижу, может очки одеть?

Последнее вчера Уну забрал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:35

  investorkiev написав:
И где же это приличное по адекватной цене осталось?
Что-то я уже не вижу, может очки одеть?


Если надеть очки, можно найти у Ковальской или участок на Русановских и быстрее самому построить. Чем плохи, по-вашему, такие варианты?
Какую цену за м.кв. Вы называете адекватной?
alya_tsimbal
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