97% в валюте(30%eur, 70usd)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:02
97% в валюте(30%eur, 70usd)
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати парни, девушки и шльопера. Начинается вторая серия юнит сити.
КАН обувает лосей на всю каклету.
"смотря по какому курсу будет считать $ отдел продаж. При полной оплате можно рассчитывать на скидку 8% или более - до 10%, это уже оговаривается индивидуально, например изначально оглашалось, что те, кто приобретал квартиру в других проектах застройщика (например, Комфорт Таун), получают доп. скидку 2%. Для резидентов Юнита, скорее всего , также есть доп. скидки. Итого эта 1к 48,6м2 при полной оплате и скидке 10% - обойдется в 76 545 $, или в грн - 1 913 625 грн, если прикинуть средний курс 25 грн/$"
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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