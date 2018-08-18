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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1964196519661967

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:02

  Santehnik написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
если деньги в валюте то не брать. Если в грн и найдёшь приемлимый вариант - брать.

97% в валюте(30%eur, 70usd)
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:
И где же это приличное по адекватной цене осталось?
Что-то я уже не вижу, может очки одеть?


Если надеть очки, можно найти у Ковальской или участок на Русановских и быстрее самому построить. Чем плохи, по-вашему, такие варианты?
Какую цену за м.кв. Вы называете адекватной?
1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.



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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати парни, девушки и шльопера. Начинается вторая серия юнит сити.
КАН обувает лосей на всю каклету. :-)

"смотря по какому курсу будет считать $ отдел продаж. При полной оплате можно рассчитывать на скидку 8% или более - до 10%, это уже оговаривается индивидуально, например изначально оглашалось, что те, кто приобретал квартиру в других проектах застройщика (например, Комфорт Таун), получают доп. скидку 2%. Для резидентов Юнита, скорее всего , также есть доп. скидки. Итого эта 1к 48,6м2 при полной оплате и скидке 10% - обойдется в 76 545 $, или в грн - 1 913 625 грн, если прикинуть средний курс 25 грн/$"


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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