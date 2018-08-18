Додано: Сер 09 жов, 2019 07:26

Andrew_ написав: 97% в валюте(30%eur, 70usd) 97% в валюте(30%eur, 70usd)

Тогда скорее всего есть смысл чуток переждать. Что бы кто не говорил, но цены на недвижимость (особенно первичную) у нас хоть и называются в долларах, но реально котируются в грн. Сейчас дно курса (хотя совсем дном скорее всего будет 24.1), соотвественно локальный пик цен. Любой рост курса хотя бы на 1-2 грн снизит стоимость жилья в валюте на пару тыс долларов.Я вообще брал на моменте когда 24.2 курс был, если бы тогда взял валюту на всю гривну то вот спустя 2 недели выиграл бы на ровном месте 1000 баксов, но я предпочел свое спокойствие чем риски. А кто не рискует...)Если же задача стоит просто купить не заморачиваясь сильно извлечением максимальной выгоды (как у меня), то вот эти пару тыс долларов разницы зарабатываются достаточно быстро и через 5-10 лет эти пару месяцев или отсутствие поездки в какой-нить там Египет просто забудутся и смысла заморачиваться нет))