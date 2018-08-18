97% в валюте(30%eur, 70usd)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:02
97% в валюте(30%eur, 70usd)
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати парни, девушки и шльопера. Начинается вторая серия юнит сити.
КАН обувает лосей на всю каклету.
"смотря по какому курсу будет считать $ отдел продаж. При полной оплате можно рассчитывать на скидку 8% или более - до 10%, это уже оговаривается индивидуально, например изначально оглашалось, что те, кто приобретал квартиру в других проектах застройщика (например, Комфорт Таун), получают доп. скидку 2%. Для резидентов Юнита, скорее всего , также есть доп. скидки. Итого эта 1к 48,6м2 при полной оплате и скидке 10% - обойдется в 76 545 $, или в грн - 1 913 625 грн, если прикинуть средний курс 25 грн/$"
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 09 жов, 2019 07:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тогда скорее всего есть смысл чуток переждать. Что бы кто не говорил, но цены на недвижимость (особенно первичную) у нас хоть и называются в долларах, но реально котируются в грн. Сейчас дно курса (хотя совсем дном скорее всего будет 24.1), соотвественно локальный пик цен. Любой рост курса хотя бы на 1-2 грн снизит стоимость жилья в валюте на пару тыс долларов.
Я вообще брал на моменте когда 24.2 курс был, если бы тогда взял валюту на всю гривну то вот спустя 2 недели выиграл бы на ровном месте 1000 баксов, но я предпочел свое спокойствие чем риски. А кто не рискует...)
Если же задача стоит просто купить не заморачиваясь сильно извлечением максимальной выгоды (как у меня), то вот эти пару тыс долларов разницы зарабатываются достаточно быстро и через 5-10 лет эти пару месяцев или отсутствие поездки в какой-нить там Египет просто забудутся и смысла заморачиваться нет))
Додано: Сер 09 жов, 2019 07:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ковальская это стремнейший Док32? Или может Гавань которая с проблемами по коммуникациям, аннулированным разрешением на строительство и нарушениями строительных норм из-за чего реальный ввод в эксплуатацию без муток пока невозможен и будет хз когда? И не важно что не Ковальская всю ту ситуацию создала, важно что объект на моменте проблемный и может превратиться в красивую коробку без коммуникаций.
Хотя конечно лучше купить РГ и ждать решения вопросов, чем за эти же деньги покупать котлован ИГБ и 3 года трястись что бы они не стали следующими.
Додано: Сер 09 жов, 2019 07:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.
Додано: Сер 09 жов, 2019 07:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аккурат вместе с метро на Трою
Додано: Сер 09 жов, 2019 07:41
Дорожай ЖКХ продолжается.
Когда же начнется обвал нереальных цен на жильё в Киеве )))
В Киеве - на треть, во Львове - на 40%. Как коммунальщики готовятся поднимать тарифы на отопление.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 09 жов, 2019 07:43
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:04
і тут Зе намахав, на надоже, нікогда так не було, і о5
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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