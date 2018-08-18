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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1965196619671968>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:02

  Santehnik написав:
  Andrew_ написав:Так что общество решило, покупать сейчас или подождать пол года? очень обидно если ракету запустят, на сколько в % в Киеве подорожала недвига за последний год?
если деньги в валюте то не брать. Если в грн и найдёшь приемлимый вариант - брать.

97% в валюте(30%eur, 70usd)
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:
И где же это приличное по адекватной цене осталось?
Что-то я уже не вижу, может очки одеть?


Если надеть очки, можно найти у Ковальской или участок на Русановских и быстрее самому построить. Чем плохи, по-вашему, такие варианты?
Какую цену за м.кв. Вы называете адекватной?
1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.



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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати парни, девушки и шльопера. Начинается вторая серия юнит сити.
КАН обувает лосей на всю каклету. :-)

"смотря по какому курсу будет считать $ отдел продаж. При полной оплате можно рассчитывать на скидку 8% или более - до 10%, это уже оговаривается индивидуально, например изначально оглашалось, что те, кто приобретал квартиру в других проектах застройщика (например, Комфорт Таун), получают доп. скидку 2%. Для резидентов Юнита, скорее всего , также есть доп. скидки. Итого эта 1к 48,6м2 при полной оплате и скидке 10% - обойдется в 76 545 $, или в грн - 1 913 625 грн, если прикинуть средний курс 25 грн/$"


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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Andrew_ написав:97% в валюте(30%eur, 70usd)

Тогда скорее всего есть смысл чуток переждать. Что бы кто не говорил, но цены на недвижимость (особенно первичную) у нас хоть и называются в долларах, но реально котируются в грн. Сейчас дно курса (хотя совсем дном скорее всего будет 24.1), соотвественно локальный пик цен. Любой рост курса хотя бы на 1-2 грн снизит стоимость жилья в валюте на пару тыс долларов.
Я вообще брал на моменте когда 24.2 курс был, если бы тогда взял валюту на всю гривну то вот спустя 2 недели выиграл бы на ровном месте 1000 баксов, но я предпочел свое спокойствие чем риски. А кто не рискует...)
Если же задача стоит просто купить не заморачиваясь сильно извлечением максимальной выгоды (как у меня), то вот эти пару тыс долларов разницы зарабатываются достаточно быстро и через 5-10 лет эти пару месяцев или отсутствие поездки в какой-нить там Египет просто забудутся и смысла заморачиваться нет))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alya_tsimbal написав:Если надеть очки, можно найти у Ковальской или участок на Русановских и быстрее самому построить. Чем плохи, по-вашему, такие варианты?

Ковальская это стремнейший Док32? Или может Гавань которая с проблемами по коммуникациям, аннулированным разрешением на строительство и нарушениями строительных норм из-за чего реальный ввод в эксплуатацию без муток пока невозможен и будет хз когда? И не важно что не Ковальская всю ту ситуацию создала, важно что объект на моменте проблемный и может превратиться в красивую коробку без коммуникаций.
Хотя конечно лучше купить РГ и ждать решения вопросов, чем за эти же деньги покупать котлован ИГБ и 3 года трястись что бы они не стали следующими.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vst написав:Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.
Аккурат вместе с метро на Трою :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:41

Дорожай ЖКХ продолжается.
Когда же начнется обвал нереальных цен на жильё в Киеве )))

В Киеве - на треть, во Львове - на 40%. Как коммунальщики готовятся поднимать тарифы на отопление.

https://strana.ua/articles/analysis/226 ... ezone.html
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:43

  Faceless написав:
vst написав:Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.
Аккурат вместе с метро на Трою :mrgreen:
Локация думаю нормальная, есть конечно ряд нюансов, по цене спальника объект интересен
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:04

  freeze написав:Дорожай ЖКХ продолжается.
Когда же начнется обвал нереальных цен на жильё в Киеве )))

В Киеве - на треть, во Львове - на 40%. Как коммунальщики готовятся поднимать тарифы на отопление.

https://strana.ua/articles/analysis/226 ... ezone.html

і тут Зе намахав, на надоже, нікогда так не було, і о5
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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