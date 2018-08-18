Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я все понимаю и как покупатель буду рад таким ценам, но как-то несерьезно выглядит ценник 550 баксов на ПОХе, в то время как в богом забытом приграничном городе в Венгрии и то больше хотят. https://ingatlan.com/xiv-ker/elado+laka ... 7/30076475 Окраина Будапешта, хотят 88к баков за 36 метровую конуру и это еще дешевый вариант какой-то, остальные полистал вообще мрак. Так это Венгрия в которой ловить особо нечего. https://reality.bazos.sk/inzerat/103566 ... norama.php Или вон, Словакия, даже не столица. 63 тыщи евро за смарт у черта на куличках в заднице страны. В самой Братиславе меньше 2к евро вообще можно даже не соваться. И это опять же страна в которой ловить нечего, там разве что на пенсии свежим воздухом дышать. Я вообще чем больше смотрю на цены на недвигу в Европе, тем меньше понимаю - толи у нас дико недооценена она, толи там какой-то лютый оверпрайс.
Вчера два члена НКРЕКП подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов.
vst написав:Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.
Он всегда будет зажат между грузовой железной дорогой и автомагистралью и эта самая жд отрезает его от остальной части полуострова. У меня даже по Рыбальскому есть сомнения что люди через 10 лет будут жить в обустроенном месте, а не в оазисе среди разваленной промзоны, хз.