RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1965196619671968

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:04

  Первый написав:1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.

Не перегибай ))
https://ingatlan.com/satoraljaujhely/el ... a/30213707

Я все понимаю и как покупатель буду рад таким ценам, но как-то несерьезно выглядит ценник 550 баксов на ПОХе, в то время как в богом забытом приграничном городе в Венгрии и то больше хотят.
https://ingatlan.com/xiv-ker/elado+laka ... 7/30076475
Окраина Будапешта, хотят 88к баков за 36 метровую конуру и это еще дешевый вариант какой-то, остальные полистал вообще мрак. Так это Венгрия в которой ловить особо нечего.
https://reality.bazos.sk/inzerat/103566 ... norama.php
Или вон, Словакия, даже не столица. 63 тыщи евро за смарт у черта на куличках в заднице страны.
В самой Братиславе меньше 2к евро вообще можно даже не соваться. И это опять же страна в которой ловить нечего, там разве что на пенсии свежим воздухом дышать.
Я вообще чем больше смотрю на цены на недвигу в Европе, тем меньше понимаю - толи у нас дико недооценена она, толи там какой-то лютый оверпрайс.
Santehnik
 
Повідомлень: 116
З нами з: 17.05.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:05

  freeze написав:Дорожай ЖКХ продолжается.
Когда же начнется обвал нереальных цен на жильё в Киеве )))

В Киеве - на треть, во Львове - на 40%. Как коммунальщики готовятся поднимать тарифы на отопление.

https://strana.ua/articles/analysis/226 ... ezone.html


Вчера два члена НКРЕКП подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35585
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3459 раз.
Подякували: 7550 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vst написав:Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.

Он всегда будет зажат между грузовой железной дорогой и автомагистралью и эта самая жд отрезает его от остальной части полуострова. У меня даже по Рыбальскому есть сомнения что люди через 10 лет будут жить в обустроенном месте, а не в оазисе среди разваленной промзоны, хз.
Santehnik
 
Повідомлень: 116
З нами з: 17.05.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1965196619671968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16529 2609575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 06:22
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7962
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183882
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (702)
09.10.2019 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.