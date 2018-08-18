Додано: Сер 09 жов, 2019 08:04

Первый написав: 1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе. 1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.

Не перегибай ))Я все понимаю и как покупатель буду рад таким ценам, но как-то несерьезно выглядит ценник 550 баксов на ПОХе, в то время как в богом забытом приграничном городе в Венгрии и то больше хотят.Окраина Будапешта, хотят 88к баков за 36 метровую конуру и это еще дешевый вариант какой-то, остальные полистал вообще мрак. Так это Венгрия в которой ловить особо нечего.Или вон, Словакия, даже не столица. 63 тыщи евро за смарт у черта на куличках в заднице страны.В самой Братиславе меньше 2к евро вообще можно даже не соваться. И это опять же страна в которой ловить нечего, там разве что на пенсии свежим воздухом дышать.Я вообще чем больше смотрю на цены на недвигу в Европе, тем меньше понимаю - толи у нас дико недооценена она, толи там какой-то лютый оверпрайс.