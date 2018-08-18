Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vst написав:Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.
Он всегда будет зажат между грузовой железной дорогой и автомагистралью и эта самая жд отрезает его от остальной части полуострова. У меня даже по Рыбальскому есть сомнения что люди через 10 лет будут жить в обустроенном месте, а не в оазисе среди разваленной промзоны, хз.
Династия у Ковальской - не хватило денег чуть, расстраиваюсь по этому поводу до сих пор. То, что К строила на окраине - планировки норм. Локацию сразу видно. Я о качестве коробочки, планировках писала. Рыбальский застроен уже Сагой и Ковальская эту тему продолжит: вцепилась в недооцененный кусочек земли - знает, что делает))
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Я все понимаю и как покупатель буду рад таким ценам, но как-то несерьезно выглядит ценник 550 баксов на ПОХе, в то время как в богом забытом приграничном городе в Венгрии и то больше хотят. https://ingatlan.com/xiv-ker/elado+laka ... 7/30076475 Окраина Будапешта, хотят 88к баков за 36 метровую конуру и это еще дешевый вариант какой-то, остальные полистал вообще мрак. Так это Венгрия в которой ловить особо нечего. https://reality.bazos.sk/inzerat/103566 ... norama.php Или вон, Словакия, даже не столица. 63 тыщи евро за смарт у черта на куличках в заднице страны. В самой Братиславе меньше 2к евро вообще можно даже не соваться. И это опять же страна в которой ловить нечего, там разве что на пенсии свежим воздухом дышать. Я вообще чем больше смотрю на цены на недвигу в Европе, тем меньше понимаю - толи у нас дико недооценена она, толи там какой-то лютый оверпрайс.
в Словаччині/Угорщині ловити нема що, не те що в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны. На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
LordEmerald написав:Чет я пожалел Вашу жену. Зачем жениться в таком случае я не понимаю.
У меня сейчас ситуация на глазах разворачивается, родственник в процессе развода. Просто как то пришла и сказала, что есть там кто то. За неделю до этого съездили даже куда отдохнуть, естественно за его деньги, ремонт в её старой трёхе за его деньги. Теперь отдохнувшая девушка в отремонтированной квартире, пусть даже не в центре, готова с головой окунуться в новую любовь. Хорошо, что нет детей, хорошо что нет совсместного. А ещё каких то сэм восэм лет назад я весело пил водку на свадьбе и слушал клятвы "про один день"
pirat-d написав:кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны. На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
теперь, наверное, только на этапе котлована или уж совсем замызганые гостинки
galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов. А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Если после слов "на маму" Вас чуть не убили, то .... как бы у вас УЖЕ без вариантов.
Я бы предложил вам подумать немного о другом. О вашем комфорте. Жизнь одна. Если вам комфортно в 1к то живите. Если нет, то купите квартиру на маму и никому об этом не говорите. Даже маме А если не уверены как сложится ваша семейная жизнь (такое часто бывает), то предложите жене пожить в аренде. И снимите свою собственную квартиру...
Но главное подумайте именно о своем комфорте. И конечно комфорте вашего ребенка. И времени у вас на это до его шестилетия. Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.
LordEmerald написав:Чет я пожалел Вашу жену. Зачем жениться в таком случае я не понимаю.
У меня сейчас ситуация на глазах разворачивается, родственник в процессе развода. Просто как то пришла и сказала, что есть там кто то. За неделю до этого съездили даже куда отдохнуть, естественно за его деньги, ремонт в её старой трёхе за его деньги. Теперь отдохнувшая девушка в отремонтированной квартире, пусть даже не в центре, готова с головой окунуться в новую любовь. Хорошо, что нет детей, хорошо что нет совсместного. А ещё каких то сэм восэм лет назад я весело пил водку на свадьбе и слушал клятвы "про один день"
Ахаха. У бывшего мужа была схожая ситуация. Скирдовал на старте 2000-х. Потом встретил любовь и жена деньги забрала, а он остался без жилья, с новой любовью. Детей у них не было.
Тогда скорее всего есть смысл чуток переждать. Что бы кто не говорил, но цены на недвижимость (особенно первичную) у нас хоть и называются в долларах, но реально котируются в грн. Сейчас дно курса (хотя совсем дном скорее всего будет 24.1), соотвественно локальный пик цен. Любой рост курса хотя бы на 1-2 грн снизит стоимость жилья в валюте на пару тыс долларов. Я вообще брал на моменте когда 24.2 курс был, если бы тогда взял валюту на всю гривну то вот спустя 2 недели выиграл бы на ровном месте 1000 баксов, но я предпочел свое спокойствие чем риски. А кто не рискует...) Если же задача стоит просто купить не заморачиваясь сильно извлечением максимальной выгоды (как у меня), то вот эти пару тыс долларов разницы зарабатываются достаточно быстро и через 5-10 лет эти пару месяцев или отсутствие поездки в какой-нить там Египет просто забудутся и смысла заморачиваться нет))
Тоесть вы сами затарились, а ему советуете не брать? Л - логика