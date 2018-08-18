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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196619671968196919701971>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vst написав:Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.

Он всегда будет зажат между грузовой железной дорогой и автомагистралью и эта самая жд отрезает его от остальной части полуострова. У меня даже по Рыбальскому есть сомнения что люди через 10 лет будут жить в обустроенном месте, а не в оазисе среди разваленной промзоны, хз.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:51

Династия у Ковальской - не хватило денег чуть, расстраиваюсь по этому поводу до сих пор. То, что К строила на окраине - планировки норм. Локацию сразу видно. Я о качестве коробочки, планировках писала.
Рыбальский застроен уже Сагой и Ковальская эту тему продолжит: вцепилась в недооцененный кусочек земли - знает, что делает))
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 09:12, всього редагувалось 1 раз.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:01

  Santehnik написав:
  Первый написав:1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.

Не перегибай ))
https://ingatlan.com/satoraljaujhely/el ... a/30213707

Я все понимаю и как покупатель буду рад таким ценам, но как-то несерьезно выглядит ценник 550 баксов на ПОХе, в то время как в богом забытом приграничном городе в Венгрии и то больше хотят.
https://ingatlan.com/xiv-ker/elado+laka ... 7/30076475
Окраина Будапешта, хотят 88к баков за 36 метровую конуру и это еще дешевый вариант какой-то, остальные полистал вообще мрак. Так это Венгрия в которой ловить особо нечего.
https://reality.bazos.sk/inzerat/103566 ... norama.php
Или вон, Словакия, даже не столица. 63 тыщи евро за смарт у черта на куличках в заднице страны.
В самой Братиславе меньше 2к евро вообще можно даже не соваться. И это опять же страна в которой ловить нечего, там разве что на пенсии свежим воздухом дышать.
Я вообще чем больше смотрю на цены на недвигу в Европе, тем меньше понимаю - толи у нас дико недооценена она, толи там какой-то лютый оверпрайс.

в Словаччині/Угорщині ловити нема що, не те що в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:03

  LordEmerald написав:Чет я пожалел Вашу жену. :D Зачем жениться в таком случае я не понимаю.

У меня сейчас ситуация на глазах разворачивается, родственник в процессе развода. Просто как то пришла и сказала, что есть там кто то. За неделю до этого съездили даже куда отдохнуть, естественно за его деньги, ремонт в её старой трёхе за его деньги. Теперь отдохнувшая девушка в отремонтированной квартире, пусть даже не в центре, готова с головой окунуться в новую любовь. Хорошо, что нет детей, хорошо что нет совсместного. А ещё каких то сэм восэм лет назад я весело пил водку на свадьбе и слушал клятвы "про один день"
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:14

  pirat-d написав:кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.

теперь, наверное, только на этапе котлована или уж совсем замызганые гостинки
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:16

  vst написав:
  Faceless написав:
vst написав:Чем стремен Док32? Инфраструктура подтянется, рыбальский обустроят со временем.
Аккурат вместе с метро на Трою :mrgreen:
Локация думаю нормальная, есть конечно ряд нюансов, по цене спальника объект интересен

Это и есть спальник. Что общего док32 будет иметь с инфраструктурой Рыбальского которая зайдёт в жк Рыбальский через дорогу. Для инфраструктуры нужно этот кусок застроить хотя бы несколькими жк
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:17

  Diego написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.


Если после слов "на маму" Вас чуть не убили, то .... как бы у вас УЖЕ без вариантов.

Я бы предложил вам подумать немного о другом. О вашем комфорте. Жизнь одна.
Если вам комфортно в 1к то живите.
Если нет, то купите квартиру на маму и никому об этом не говорите. Даже маме :D
А если не уверены как сложится ваша семейная жизнь (такое часто бывает), то предложите жене пожить в аренде. И снимите свою собственную квартиру... :roll:

Но главное подумайте именно о своем комфорте. И конечно комфорте вашего ребенка.
И времени у вас на это до его шестилетия. Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:18

  hume написав:
  LordEmerald написав:Чет я пожалел Вашу жену. :D Зачем жениться в таком случае я не понимаю.

У меня сейчас ситуация на глазах разворачивается, родственник в процессе развода. Просто как то пришла и сказала, что есть там кто то. За неделю до этого съездили даже куда отдохнуть, естественно за его деньги, ремонт в её старой трёхе за его деньги. Теперь отдохнувшая девушка в отремонтированной квартире, пусть даже не в центре, готова с головой окунуться в новую любовь. Хорошо, что нет детей, хорошо что нет совсместного. А ещё каких то сэм восэм лет назад я весело пил водку на свадьбе и слушал клятвы "про один день"

Ахаха. У бывшего мужа была схожая ситуация. Скирдовал на старте 2000-х. Потом встретил любовь и жена деньги забрала, а он остался без жилья, с новой любовью. Детей у них не было.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:19

  Santehnik написав:
  Andrew_ написав:97% в валюте(30%eur, 70usd)

Тогда скорее всего есть смысл чуток переждать. Что бы кто не говорил, но цены на недвижимость (особенно первичную) у нас хоть и называются в долларах, но реально котируются в грн. Сейчас дно курса (хотя совсем дном скорее всего будет 24.1), соотвественно локальный пик цен. Любой рост курса хотя бы на 1-2 грн снизит стоимость жилья в валюте на пару тыс долларов.
Я вообще брал на моменте когда 24.2 курс был, если бы тогда взял валюту на всю гривну то вот спустя 2 недели выиграл бы на ровном месте 1000 баксов, но я предпочел свое спокойствие чем риски. А кто не рискует...)
Если же задача стоит просто купить не заморачиваясь сильно извлечением максимальной выгоды (как у меня), то вот эти пару тыс долларов разницы зарабатываются достаточно быстро и через 5-10 лет эти пару месяцев или отсутствие поездки в какой-нить там Египет просто забудутся и смысла заморачиваться нет))


Тоесть вы сами затарились, а ему советуете не брать?
Л - логика
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