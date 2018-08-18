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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:22
pirat-d написав:
кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
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hume
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:25
hume написав: pirat-d написав:
кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?
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pirat-d
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:26
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:26
hume написав: pirat-d написав:
кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:26
alya_tsimbal написав: hume написав: LordEmerald написав:
Чет я пожалел Вашу жену.
Зачем жениться в таком случае я не понимаю.
У меня сейчас ситуация на глазах разворачивается, родственник в процессе развода. Просто как то пришла и сказала, что есть там кто то. За неделю до этого съездили даже куда отдохнуть, естественно за его деньги, ремонт в её старой трёхе за его деньги. Теперь отдохнувшая девушка в отремонтированной квартире, пусть даже не в центре, готова с головой окунуться в новую любовь. Хорошо, что нет детей, хорошо что нет совсместного. А ещё каких то сэм восэм лет назад я весело пил водку на свадьбе и слушал клятвы "про один день"
Ахаха. У бывшего мужа была схожая ситуация. Скирдовал на старте 2000-х. Потом встретил любовь и жена деньги забрала, а он остался без жилья, с новой любовью. Детей у них не было.
Женская логика... В истории Хьюма все с точностью до наооборот.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:27
investorkiev написав:
Тоесть вы сами затарились, а ему советуете не брать?
Л - логика
У человека все в валюте, у меня все в гривне. В этом разница.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:28
pirat-d написав: hume написав: pirat-d написав:
кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?
О какой адекватности речь? Чему адекватна?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:31
Amat написав:
Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.
Почему? Если район будет лучше прежнего и школа + в целом level up, то о каком травмировании речь.
Можно сразу купить ликвидную небольшую квартиру именно ребенку, нотариально заверив условие, что в случае развода, распоряжаться будет отец, в случае тьфу-тьфу чего, наследует отец. Всё. Ребенок растет - квартира в аренде. С арендных профиты ребенку на отдых, образование, в случае развода - они же алименты.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:35
Libo написав:
Борисполь, Бровары, Васильков и уже даже БЦ запроста в Киев на работу ездят … Скоро выйдите на 70 км пояс вокруг Киева ...
Это лакмус экономического роста по всей
стране: рост экономики типа везде, но работа и зарплата-только в Киеве
Во-вторых, все больше работы на удалении по инету … По крайней мере не каждый день надо в офис
…
Ну да, класть кирпич и мешать бетон в офисе можно не каждый день. Лучше всё это делать по инету...управляя роботами
Не вы первые. Все цивилизованные страны приняли эту модель расселения в мегаполисах и подстроили под нее всю инфраструктуру.
Это потому, Америка-одноэтажная...и со скоростными дорогами от дома до Сити при дешёвом бензине и дешёвых авто.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:37
airmax78 написав:
Женская логика... В истории Хьюма все с точностью до наооборот.
И там, и там дележ наскирдованного, при котором один остается "без штанов")
Интересно, вот лично Вам ваша "мужская" логика на сколько помогла в жизни?)
Нет "мужской" и "женской" логики. Есть высшая нервная деятельность.
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