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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19671968196919701971>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:22

  pirat-d написав:кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.

Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:25

  hume написав:
  pirat-d написав:кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.

Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.


Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:26

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... daPhDmbVqA
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  pirat-d написав:кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.

Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))

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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:26

  alya_tsimbal написав:
  hume написав:
  LordEmerald написав:Чет я пожалел Вашу жену. :D Зачем жениться в таком случае я не понимаю.

У меня сейчас ситуация на глазах разворачивается, родственник в процессе развода. Просто как то пришла и сказала, что есть там кто то. За неделю до этого съездили даже куда отдохнуть, естественно за его деньги, ремонт в её старой трёхе за его деньги. Теперь отдохнувшая девушка в отремонтированной квартире, пусть даже не в центре, готова с головой окунуться в новую любовь. Хорошо, что нет детей, хорошо что нет совсместного. А ещё каких то сэм восэм лет назад я весело пил водку на свадьбе и слушал клятвы "про один день"

Ахаха. У бывшего мужа была схожая ситуация. Скирдовал на старте 2000-х. Потом встретил любовь и жена деньги забрала, а он остался без жилья, с новой любовью. Детей у них не было.

Женская логика... В истории Хьюма все с точностью до наооборот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:27

  investorkiev написав:Тоесть вы сами затарились, а ему советуете не брать?
Л - логика

У человека все в валюте, у меня все в гривне. В этом разница.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:28

  pirat-d написав:
  hume написав:
  pirat-d написав:кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.

Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.


Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?

О какой адекватности речь? Чему адекватна?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:31

  Amat написав: Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.

Почему? Если район будет лучше прежнего и школа + в целом level up, то о каком травмировании речь.
Можно сразу купить ликвидную небольшую квартиру именно ребенку, нотариально заверив условие, что в случае развода, распоряжаться будет отец, в случае тьфу-тьфу чего, наследует отец. Всё. Ребенок растет - квартира в аренде. С арендных профиты ребенку на отдых, образование, в случае развода - они же алименты.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Борисполь, Бровары, Васильков и уже даже БЦ запроста в Киев на работу ездят … Скоро выйдите на 70 км пояс вокруг Киева ... :?

Это лакмус экономического роста по всей стране: рост экономики типа везде, но работа и зарплата-только в Киеве
Во-вторых, все больше работы на удалении по инету … По крайней мере не каждый день надо в офис

Ну да, класть кирпич и мешать бетон в офисе можно не каждый день. Лучше всё это делать по инету...управляя роботами
Не вы первые. Все цивилизованные страны приняли эту модель расселения в мегаполисах и подстроили под нее всю инфраструктуру. 8)

Это потому, Америка-одноэтажная...и со скоростными дорогами от дома до Сити при дешёвом бензине и дешёвых авто.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:37

  airmax78 написав:Женская логика... В истории Хьюма все с точностью до наооборот.

И там, и там дележ наскирдованного, при котором один остается "без штанов")
Интересно, вот лично Вам ваша "мужская" логика на сколько помогла в жизни?)
Нет "мужской" и "женской" логики. Есть высшая нервная деятельность.
alya_tsimbal
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