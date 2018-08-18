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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1968196919701971>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:37

  airmax78 написав:Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?

О какой адекватности речь? Чему адекватна?[/quote]

ситуации на украинском рынке недвижимости, количеству новостроев в столице, мораториям на стройку новых объектов...
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:41

  pirat-d написав:
  hume написав:
  pirat-d написав:кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.

Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.


Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?

Адекватна или нет рассудит рынок. Но, на сегодня, нет объектов в центре дешевле названного предела. ДИМ стартовал на антоновича с 1600, Монреаль с 1200 (но давно), геос в Арии выкатил 1400 год назад., Диаданс на неликвид 1100, ликвид моментом 1700, всякие саги в центре ставят от 1700 без котлована, Гринвиль подбирается к 1800. Стартует Стэнфорд, думаю ниже 1300 ждать не стоит. Кан даже на дорогижичах распродается по 1500.А Яйца от интергала обещают па 3 куе, фактически как на задворках варшавы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:44

  5396669 написав:Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))

По отдаленности до самого центрального центра Киева :D (1,7 км до Софийского собора) это бизнес сегмент.
Потолки 3 метра. В некоторых домах нормальное количество квартир на этаже и достаточно лифтов.
Что в финале построят ХЗ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:47

  pirat-d написав:
  airmax78 написав:Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?

О какой адекватности речь? Чему адекватна?


ситуации на украинском рынке недвижимости, количеству новостроев в столице, мораториям на стройку новых объектов...[/quote]
Стоимости материалов и работ, развитости инфраструктуры и состоянию дорог, удаленности от ключевых транспортных развязок, наличию зеленых зон, плотности населения в разрезе соц.групп, эстетическая привлекательность дома и предполагаемый срок износа. Столько факторов. Каковы коэффициенты для каждого фактора?
Мне тоже интересно. Причем, с позиции потенциального продавца.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:48

  5396669 написав:[
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote]
Очень сомневаюсь, что Миракс с управляющей компанией от кгс будет бизнес классом. Посмотрим на сколько рендеры будут отличаться от то, что кгс наваят в натуре. Из фк умудрились сделать овно уже после сдачи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:50

  UA написав:
  5396669 написав:Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))

По отдаленности до самого центрального центра Киева :D (1,7 км до Софийского собора) это бизнес сегмент.
Потолки 3 метра. В некоторых домах нормальное количество квартир на этаже и достаточно лифтов.
Что в финале построят ХЗ.

В Мираксе подружка по фб продает за смешные 40 с "хвостиком" однушку.
Писала, что в башне там полный трындец, показывала план этажа: микро-студио в нежилом фонде с острыми и тупыми углами.
У неё жилой фонд и все ровненько, вид на Андреевскую церковь.
Ой, уже 50.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:51

  alya_tsimbal написав:
  Amat написав: Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.

Почему? Если район будет лучше прежнего и школа + в целом level up, то о каком травмировании речь.
Можно сразу купить ликвидную небольшую квартиру именно ребенку, нотариально заверив условие, что в случае развода, распоряжаться будет отец, в случае тьфу-тьфу чего, наследует отец. Всё. Ребенок растет - квартира в аренде. С арендных профиты ребенку на отдых, образование, в случае развода - они же алименты.

Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать. :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  5396669 написав:[
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Очень сомневаюсь, что Миракс с управляющей компанией от кгс будет бизнес классом. Посмотрим на сколько рендеры будут отличаться от то, что кгс наваят в натуре. Из фк умудрились сделать овно уже после сдачи.[/quote]

Что есть то есть...
Но есть и плюс КГС - идет на контакт с инициативной группой инвесторов и принимают предложения/замечания. Как пример - уже выбили наличие корзин для кондиционеров.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Сер 09 жов, 2019 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alya_tsimbal написав:
  UA написав:
  5396669 написав:Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))

По отдаленности до самого центрального центра Киева :D (1,7 км до Софийского собора) это бизнес сегмент.
Потолки 3 метра. В некоторых домах нормальное количество квартир на этаже и достаточно лифтов.
Что в финале построят ХЗ.

В Мираксе подружка по фб продает за смешные 40 с "хвостиком" однушку.
Писала, что в башне там полный трындец, показывала план этажа: микро-студио в нежилом фонде с острыми и тупыми углами.
У неё жилой фонд и все ровненько, вид на Андреевскую церковь.
Башня да... Там более-менее варианты в домах 2, 3, 4. В 4 вообще для жизни лучшие варианты (минимальное количество квартир на этаже и однушек).

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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:57

  5396669 написав:Что есть то есть...
Но есть и плюс КГС - идет на контакт с инициативной группой инвесторов и принимают предложения/замечания. Как пример - уже выбили наличие корзин для кондиционеров.

Жесткие ребята. Кушнира через колено ломают :mrgreen:
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