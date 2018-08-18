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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:37
airmax78 написав:
Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?
О какой адекватности речь? Чему адекватна?[/quote]
ситуации на украинском рынке недвижимости, количеству новостроев в столице, мораториям на стройку новых объектов...
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pirat-d
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:41
pirat-d написав: hume написав: pirat-d написав:
кстати мнения об адекватном прайсе в новостроях за м.кв в Киеве были бы интересны.
На мой взгляд сегмент эконом в разумных пределах от метро - 700-800$, комфорт 900-1000, бизнес - 1100-1250, элит не беру во внимание ибо не понимаю как на нём можно заработать на аренде.
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?
Адекватна или нет рассудит рынок. Но, на сегодня, нет объектов в центре дешевле названного предела. ДИМ стартовал на антоновича с 1600, Монреаль с 1200 (но давно), геос в Арии выкатил 1400 год назад., Диаданс на неликвид 1100, ликвид моментом 1700, всякие саги в центре ставят от 1700 без котлована, Гринвиль подбирается к 1800. Стартует Стэнфорд, думаю ниже 1300 ждать не стоит. Кан даже на дорогижичах распродается по 1500.А Яйца от интергала обещают па 3 куе, фактически как на задворках варшавы.
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hume
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:44
5396669 написав:
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))
По отдаленности до самого центрального центра Киева
(1,7 км до Софийского собора) это бизнес сегмент.
Потолки 3 метра. В некоторых домах нормальное количество квартир на этаже и достаточно лифтов.
Что в финале построят ХЗ.
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UA
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:47
pirat-d написав: airmax78 написав:
Адекватна ли такая цена 1400 на сегодня?
О какой адекватности речь? Чему адекватна?
ситуации на украинском рынке недвижимости, количеству новостроев в столице, мораториям на стройку новых объектов...[/quote]
Стоимости материалов и работ, развитости инфраструктуры и состоянию дорог, удаленности от ключевых транспортных развязок, наличию зеленых зон, плотности населения в разрезе соц.групп, эстетическая привлекательность дома и предполагаемый срок износа. Столько факторов. Каковы коэффициенты для каждого фактора?
Мне тоже интересно. Причем, с позиции потенциального продавца.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:48
5396669 написав:
[
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote]
Очень сомневаюсь, что Миракс с управляющей компанией от кгс будет бизнес классом. Посмотрим на сколько рендеры будут отличаться от то, что кгс наваят в натуре. Из фк умудрились сделать овно уже после сдачи.
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hume
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:50
UA написав: 5396669 написав:
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))
По отдаленности до самого центрального центра Киева
(1,7 км до Софийского собора) это бизнес сегмент.
Потолки 3 метра. В некоторых домах нормальное количество квартир на этаже и достаточно лифтов.
Что в финале построят ХЗ.
В Мираксе подружка по фб продает за смешные 40 с "хвостиком" однушку.
Писала, что в башне там полный трындец, показывала план этажа: микро-студио в нежилом фонде с острыми и тупыми углами.
У неё жилой фонд и все ровненько, вид на Андреевскую церковь.
Ой, уже 50.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal
в Сер 09 жов, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:51
alya_tsimbal написав: Amat написав:
Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.
Почему? Если район будет лучше прежнего и школа + в целом level up, то о каком травмировании речь.
Можно сразу купить ликвидную небольшую квартиру именно ребенку, нотариально заверив условие, что в случае развода, распоряжаться будет отец, в случае тьфу-тьфу чего, наследует отец. Всё. Ребенок растет - квартира в аренде. С арендных профиты ребенку на отдых, образование, в случае развода - они же алименты.
Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать.
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hume
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:51
hume написав: 5396669 написав:
[
Между бизнес и комфорт разница больше, тк бюв бизнес сегменте локация несомненно должна играть решающюю роль. На сегодня бизнес будет стартовать с 1400.
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))
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Очень сомневаюсь, что Миракс с управляющей компанией от кгс будет бизнес классом. Посмотрим на сколько рендеры будут отличаться от то, что кгс наваят в натуре. Из фк умудрились сделать овно уже после сдачи.[/quote]
Что есть то есть...
Но есть и плюс КГС - идет на контакт с инициативной группой инвесторов и принимают предложения/замечания. Как пример - уже выбили наличие корзин для кондиционеров.
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Востаннє редагувалось 5396669
в Сер 09 жов, 2019 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:52
alya_tsimbal написав: UA написав: 5396669 написав:
Как по вашему - Миракс будет бизнес или комфорт? Там все еще можно купить кв по 1-1.2$... Правда с доставкой в 2022 )))
По отдаленности до самого центрального центра Киева
(1,7 км до Софийского собора) это бизнес сегмент.
Потолки 3 метра. В некоторых домах нормальное количество квартир на этаже и достаточно лифтов.
Что в финале построят ХЗ.
В Мираксе подружка по фб продает за смешные 40 с "хвостиком" однушку.
Писала, что в башне там полный трындец, показывала план этажа: микро-студио в нежилом фонде с острыми и тупыми углами.
У неё жилой фонд и все ровненько, вид на Андреевскую церковь.
Башня да... Там более-менее варианты в домах 2, 3, 4. В 4 вообще для жизни лучшие варианты (минимальное количество квартир на этаже и однушек).
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:57
5396669 написав:
Что есть то есть...
Но есть и плюс КГС - идет на контакт с инициативной группой инвесторов
и принимают предложения/замечания. Как пример - уже выбили наличие корзин для кондиционеров.
Жесткие ребята. Кушнира через колено ломают
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UA
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