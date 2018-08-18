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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196919701971197219731974>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:00

  hume написав:Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать. :D

А если не молчать, а оформить правильно, то отец.
Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:05

  5396669 написав:Башня да... Там более-менее варианты в домах 2, 3, 4. В 4 вообще для жизни лучшие варианты (минимальное количество квартир на этаже и однушек).

В Мираксе ценовая сегментация произойдет уже после сдачи в эксплуатацию.
Опыт показывает, что на этапе котлована (стройки) народ сильно ведется на цену квадратного метра абсолютно не обращая внимание на траблы с плотностью, кривыми планировками или видами и т.д.
После сдачи оценивают квартиру (дом) в целом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... ну що тут? - сьогодні Флай з Натт будуть продовжувати свою "Санта-Барбару"?

Флай, весь форум чекає на твої фотки!
(а тоді, вже будеш мати й ти право просити/вимагати від Натт фотки в купальнику) :)

п. с. (Натт це не читати) :)
... Флай, ну що ти як маленький! - та ПООБІЦЯЙ ;) , що перепишеш свою нору на неї після весілля, а там подивишся, поживши рік-два.... 10 :) "на віру"... :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:
  Первый написав:1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.

Не перегибай ))
https://ingatlan.com/satoraljaujhely/el ... a/30213707

Я все понимаю и как покупатель буду рад таким ценам, но как-то несерьезно выглядит ценник 550 баксов на ПОХе, в то время как в богом забытом приграничном городе в Венгрии и то больше хотят.
https://ingatlan.com/xiv-ker/elado+laka ... 7/30076475
Окраина Будапешта, хотят 88к баков за 36 метровую конуру и это еще дешевый вариант какой-то, остальные полистал вообще мрак. Так это Венгрия в которой ловить особо нечего.
https://reality.bazos.sk/inzerat/103566 ... norama.php
Или вон, Словакия, даже не столица. 63 тыщи евро за смарт у черта на куличках в заднице страны.
В самой Братиславе меньше 2к евро вообще можно даже не соваться. И это опять же страна в которой ловить нечего, там разве что на пенсии свежим воздухом дышать.
Я вообще чем больше смотрю на цены на недвигу в Европе, тем меньше понимаю - толи у нас дико недооценена она, толи там какой-то лютый оверпрайс.


Шо значить не перегибай?
Це були реальні ціни. Коли казав нада брать мене пару разів спалювали на форумі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alya_tsimbal написав:Ахаха. У бывшего мужа была схожая ситуация. Скирдовал на старте 2000-х. Потом встретил любовь и жена деньги забрала, а он остался без жилья, с новой любовью. Детей у них не было.


и сколько вам удалось у вашего бывшего денег наскирдованных присовокупить?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:36

  Kripo написав:
  alya_tsimbal написав:Ахаха. У бывшего мужа была схожая ситуация. Скирдовал на старте 2000-х. Потом встретил любовь и жена деньги забрала, а он остался без жилья, с новой любовью. Детей у них не было.


и сколько вам удалось у вашего бывшего денег наскирдованных присовокупить?


0)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:36

  alya_tsimbal написав:
  Natt написав:Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.

Так было бы норм. Женщине сразу гора с плеч: возиться с малышом не нужно, заплатила минимально раз в мес. и в вс. погуляла, а остальное - отец)
А мужик пойдет и найдет себе другой секс и прочие ништяки, паралельно работая и уделяя внимание ребенку. Интересное социальное разнообразие получится.


желание есть, но закон на стороне матерей - 97% процентов решений судов - "оставить матери", только если она алкоголичка-наркоманка, на диспансере в психбольнице постоянно и еще и в тюрьме, то у отца есть шанс, а так желание матери - закон. :wink:

Другое дело это позиция отца - зачал - значит плaти всю жизнь, и это правильно, надо думать когда штаны снимаешь и головой тоже.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:37

  alya_tsimbal написав:
  hume написав:Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать. :D

А если не молчать, а оформить правильно, то отец.
Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет.


Ребенку дарить квартиру нельзя!!!

Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?

Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.

Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.

Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?
Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!

Мне эти мандаринки на всю жизнь запомнились, и я четко поняла: нужно жить так, чтобы самому можно было даже в глубокой старости купить себе мандарины, и, если не можешь выйти из дому изза старости - оплатить человеку, который их купит для тебя.

На детей в этом отношении точно расчитывать не нужно!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:43

  investorkiev написав:..
Помню зашела ....
он зашел, она зашла, оно зашло
Это песец )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:46

  investorkiev написав:
  alya_tsimbal написав:
  hume написав:Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать. :D

А если не молчать, а оформить правильно, то отец.
Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет.


Ребенку дарить квартиру нельзя!!!

Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?

Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.

Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.

Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?
Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!

Мне эти мандаринки на всю жизнь запомнились, и я четко поняла: нужно жить так, чтобы самому можно было даже в глубокой старости купить себе мандарины, и, если не можешь выйти из дому изза старости - оплатить человеку, который их купит для тебя.

На детей в этом отношении точно расчитывать не нужно!!


на мой взгляд, детей нужно воспитать так, что бы не волноваться даст он в старости вам мандаринку или нет. И естественно это не отменяет правило, то что квартира/ы должна быть и "для пенсионного фонда папы", ведь возможность угостить мандаринкой внуков, это тоже может быть очень приятно :D
Востаннє редагувалось pirat-d в Сер 09 жов, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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