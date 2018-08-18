Додано: Сер 09 жов, 2019 10:37

alya_tsimbal написав: hume написав: Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать. Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать.

А если не молчать, а оформить правильно, то отец.

Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет. А если не молчать, а оформить правильно, то отец.Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет.

Ребенку дарить квартиру нельзя!!!Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!Мне эти мандаринки на всю жизнь запомнились, и я четко поняла: нужно жить так, чтобы самому можно было даже в глубокой старости купить себе мандарины, и, если не можешь выйти из дому изза старости - оплатить человеку, который их купит для тебя.На детей в этом отношении точно расчитывать не нужно!!