Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5396669 написав:Башня да... Там более-менее варианты в домах 2, 3, 4. В 4 вообще для жизни лучшие варианты (минимальное количество квартир на этаже и однушек).
В Мираксе ценовая сегментация произойдет уже после сдачи в эксплуатацию. Опыт показывает, что на этапе котлована (стройки) народ сильно ведется на цену квадратного метра абсолютно не обращая внимание на траблы с плотностью, кривыми планировками или видами и т.д. После сдачи оценивают квартиру (дом) в целом.
... ну що тут? - сьогодні Флай з Натт будуть продовжувати свою "Санта-Барбару"?
Флай, весь форум чекає на твої фотки! (а тоді, вже будеш мати й ти право просити/вимагати від Натт фотки в купальнику)
п. с. (Натт це не читати) ... Флай, ну що ти як маленький! - та ПООБІЦЯЙ , що перепишеш свою нору на неї після весілля, а там подивишся, поживши рік-два.... 10 "на віру"...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Я все понимаю и как покупатель буду рад таким ценам, но как-то несерьезно выглядит ценник 550 баксов на ПОХе, в то время как в богом забытом приграничном городе в Венгрии и то больше хотят. https://ingatlan.com/xiv-ker/elado+laka ... 7/30076475 Окраина Будапешта, хотят 88к баков за 36 метровую конуру и это еще дешевый вариант какой-то, остальные полистал вообще мрак. Так это Венгрия в которой ловить особо нечего. https://reality.bazos.sk/inzerat/103566 ... norama.php Или вон, Словакия, даже не столица. 63 тыщи евро за смарт у черта на куличках в заднице страны. В самой Братиславе меньше 2к евро вообще можно даже не соваться. И это опять же страна в которой ловить нечего, там разве что на пенсии свежим воздухом дышать. Я вообще чем больше смотрю на цены на недвигу в Европе, тем меньше понимаю - толи у нас дико недооценена она, толи там какой-то лютый оверпрайс.
Шо значить не перегибай? Це були реальні ціни. Коли казав нада брать мене пару разів спалювали на форумі.
Natt написав:Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.
Так было бы норм. Женщине сразу гора с плеч: возиться с малышом не нужно, заплатила минимально раз в мес. и в вс. погуляла, а остальное - отец) А мужик пойдет и найдет себе другой секс и прочие ништяки, паралельно работая и уделяя внимание ребенку. Интересное социальное разнообразие получится.
желание есть, но закон на стороне матерей - 97% процентов решений судов - "оставить матери", только если она алкоголичка-наркоманка, на диспансере в психбольнице постоянно и еще и в тюрьме, то у отца есть шанс, а так желание матери - закон.
Другое дело это позиция отца - зачал - значит плaти всю жизнь, и это правильно, надо думать когда штаны снимаешь и головой тоже.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
hume написав:Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать.
А если не молчать, а оформить правильно, то отец. Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет.
Ребенку дарить квартиру нельзя!!!
Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?
Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.
Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.
Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете? Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!
Мне эти мандаринки на всю жизнь запомнились, и я четко поняла: нужно жить так, чтобы самому можно было даже в глубокой старости купить себе мандарины, и, если не можешь выйти из дому изза старости - оплатить человеку, который их купит для тебя.
На детей в этом отношении точно расчитывать не нужно!!
hume написав:Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать.
А если не молчать, а оформить правильно, то отец. Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет.
Ребенку дарить квартиру нельзя!!!
Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?
Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.
Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.
Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете? Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!
Мне эти мандаринки на всю жизнь запомнились, и я четко поняла: нужно жить так, чтобы самому можно было даже в глубокой старости купить себе мандарины, и, если не можешь выйти из дому изза старости - оплатить человеку, который их купит для тебя.
На детей в этом отношении точно расчитывать не нужно!!
на мой взгляд, детей нужно воспитать так, что бы не волноваться даст он в старости вам мандаринку или нет. И естественно это не отменяет правило, то что квартира/ы должна быть и "для пенсионного фонда папы", ведь возможность угостить мандаринкой внуков, это тоже может быть очень приятно
Востаннє редагувалось pirat-d в Сер 09 жов, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.