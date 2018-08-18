Так для пенс.фонда ещё купить. Конечно, необходимо рассчитывать на себя. Даже если дети хорошие, умные и заботливые.
Растрогала прям история с мандаринами.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:46
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:47
ні, мужика вплив 0.00%, баба схоче народить, схоче ні,
а захоче то від лєвого мужикаа. і рожає вона для себе. а потім починається НЛП і маніпуляції мужиком.
А закони ти бачиш на чиєму боці і до чого ведуть: деградації та виродження.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы бы у друзей за бабу Валю бы спросили, уверен на 90% что у нее старчаский маразм в ранней форме - человек выглядит еще нормальным но уже начинает что-то забывать и фокусируется полностью на себе, только о себе думает, на непривычного человека всегда производит такое вот впечатление - старенького обидили, а если в квартире пожить три дня то все на свои места встанет. Еще один верный признак - ищит все время документы-деньги-ключи, которые от него родственники "прячут, из дома не выпускают".
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:52
да, жизненная история, которая показывает как нужно действовать в жизни, и как не нужно.
Знаю несколько случаев самопожертвования дедов/бабов в плане отказа от квартир в пользу внуков, но не могу припомнить ни одной истории самопожертвования внуков в пользу дедов/бабов - да это и противоестественно: жить должны молодые, так природа заложила.
Но старику от природного алгоритма не холодно и не жарко - мандарин то хочется, и жить хочется в покое самому (ну с сиделкой и приходящими в гости внуками), а не когда весь кагал сидит у тебя на голове, а тебе 85 лет и хочется в тишине подумать над мемуарами.
Про мандаринки - это не выдуманная история, к сожалению.
А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:55
Почему "всю жизнь"? - До совершеннолетия или пока учится в первом ВУЗе. Отдельная маленькая жилплощадь - уже норм.старт: обойдется без аренды, после окончания учёбы можно менее болезненно отправить на вольные хлеба. Чем раньше, тем лучше, по-моему.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если квартиру к свадьбе, в которой молодые жить будут, то я бы всё же подарил, если есть такая возможность. Лучше чем по арендам чаду мыкаться.
А вот если "лишнюю" заработанную папой, под управление и доход, то согласен - не баловать, до зрелого возраста.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:59
Может быть, знакомая рассказывала как ее престарелая мать г@вном стены туалета мазала. Маразм видимо.
Но речь не об этом.
Вы же понимаете, что квартира та - БАБКИНА, и она по доброте душевной пустила пожить внуков. А потом рассказы от вас какие бабки неадекватные. Так они и не должны быть адекватными. Мы с вами в 80+ лет не будем адекватными. Поэтому нам с вами в 80+ лет нужна СВОЯ ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА что-бы в ней предаваться своим неадекватным фантазиям и еще минимум 1-2 квартиры в аренде как пенсионный фонд (пусть даже ими будут управлять родственники и часть себе нычить) - на оплату мандаринок, кашки которую будем есть беззубым ртом через трубочку, медикаменты чтобы снизить боли в суставах и сиделку хотя-бы part-time, которая бы меняла памперсы, мыла обгаженные стены, выходила на рынок за мандаринами и молча кивала на все наши неадекватные розказни. Только это будет ее РАБОТА поэтому она будет нормально реагировать, в отличае от детей/внуков, которые будут думать: "зажилась бабка/дед на свете, тормозит оформление наследства, на которое уже есть четкие планы - кого поселить, продать и т.д.".
Поэтому: свои квартиры - это СВОИ, и никаким детям их дарить не нужно, пусть сами зарабатывают, стараются, учатся, развиваются.
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:03
Так потому и написала "маленькую". Захочет больше- заработает - переедет.
А остальное получит уж когда получится, если родители не решат прокутить без него) Судя по вчерашне-сегодняшней переписке тут, добрых бабушек и дедушек, одаривающих внуков единственными квартирами, нашим внукам не достанется))
пс: почему "беззубым" что за траблы с суставами. Наша медицина может многое;) Про маразмы - учите языки, укрепляйте нейронные связи и может Альцгеймер обойдет стороной.
У бывшей коллеги дед программером слепым трудился до 80+ лет. Она ему привозила продукты, прибирала, переживала при появлении молодых девах в дедовой квартире. В итоге ей отвалилась 1к на Рейтарской. Вложила в кап.ремонт и сдала.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:06
Борис Апрєль
...я ще три роки тому написав це:
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