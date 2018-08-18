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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19701971197219731974>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:46

  investorkiev написав:
На детей в этом отношении точно расчитывать не нужно!!


Так для пенс.фонда ещё купить. Конечно, необходимо рассчитывать на себя. Даже если дети хорошие, умные и заботливые.
Растрогала прям история с мандаринами.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:47

  Kripo написав:
  alya_tsimbal написав:
  Natt написав:Да блин какого хрена мужик свое желание спать с бабой официально еще и бабками должен подтверждать? Ему родила и он типа по гроб жизни должен? Ну так отдай ему ребенка и плати алименты, ну только что-то я такого особо не вижу. Что за потреблядское вообще отношение? Сорян, но блин задолбало.

Так было бы норм. Женщине сразу гора с плеч: возиться с малышом не нужно, заплатила минимально раз в мес. и в вс. погуляла, а остальное - отец)
А мужик пойдет и найдет себе другой секс и прочие ништяки, паралельно работая и уделяя внимание ребенку. Интересное социальное разнообразие получится.


желание есть, но закон на стороне матерей - 97% процентов решений судов - "оставить матери", только если она алкоголичка-наркоманка, на диспансере в психбольнице постоянно и еще и в тюрьме, то у отца есть шанс, а так желание матери - закон. :wink:

Другое дело это позиция отца - зачал - значит плaти всю жизнь, и это правильно, надо думать когда штаны снимаешь и головой тоже.

ні, мужика вплив 0.00%, баба схоче народить, схоче ні,
а захоче то від лєвого мужикаа. і рожає вона для себе. а потім починається НЛП і маніпуляції мужиком.


А закони ти бачиш на чиєму боці і до чого ведуть: деградації та виродження.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:49

Опять на трибеко наркоманія напала
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.

Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.

Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?
Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!


вы бы у друзей за бабу Валю бы спросили, уверен на 90% что у нее старчаский маразм в ранней форме - человек выглядит еще нормальным но уже начинает что-то забывать и фокусируется полностью на себе, только о себе думает, на непривычного человека всегда производит такое вот впечатление - старенького обидили, а если в квартире пожить три дня то все на свои места встанет. Еще один верный признак - ищит все время документы-деньги-ключи, которые от него родственники "прячут, из дома не выпускают".
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:52

  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:
На детей в этом отношении точно расчитывать не нужно!!


Так для пенс.фонда ещё купить. Конечно, необходимо рассчитывать на себя. Даже если дети хорошие, умные и заботливые.
Растрогала прям история с мандаринами.


да, жизненная история, которая показывает как нужно действовать в жизни, и как не нужно.

Знаю несколько случаев самопожертвования дедов/бабов в плане отказа от квартир в пользу внуков, но не могу припомнить ни одной истории самопожертвования внуков в пользу дедов/бабов - да это и противоестественно: жить должны молодые, так природа заложила.

Но старику от природного алгоритма не холодно и не жарко - мандарин то хочется, и жить хочется в покое самому (ну с сиделкой и приходящими в гости внуками), а не когда весь кагал сидит у тебя на голове, а тебе 85 лет и хочется в тишине подумать над мемуарами.

Про мандаринки - это не выдуманная история, к сожалению.

А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:55

  Kripo написав:
Другое дело это позиция отца - зачал - значит плaти всю жизнь, и это правильно, надо думать когда штаны снимаешь и головой тоже.

Почему "всю жизнь"? - До совершеннолетия или пока учится в первом ВУЗе. Отдельная маленькая жилплощадь - уже норм.старт: обойдется без аренды, после окончания учёбы можно менее болезненно отправить на вольные хлеба. Чем раньше, тем лучше, по-моему.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если квартиру к свадьбе, в которой молодые жить будут, то я бы всё же подарил, если есть такая возможность. Лучше чем по арендам чаду мыкаться.
А вот если "лишнюю" заработанную папой, под управление и доход, то согласен - не баловать, до зрелого возраста.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:59

  Kripo написав:
  investorkiev написав:Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.

Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.

Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?
Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!


вы бы у друзей за бабу Валю бы спросили, уверен на 90% что у нее старчаский маразм в ранней форме - человек выглядит еще нормальным но уже начинает что-то забывать и фокусируется полностью на себе, только о себе думает, на непривычного человека всегда производит такое вот впечатление - старенького обидили, а если в квартире пожить три дня то все на свои места встанет. Еще один верный признак - ищит все время документы-деньги-ключи, которые от него родственники "прячут, из дома не выпускают".


Может быть, знакомая рассказывала как ее престарелая мать г@вном стены туалета мазала. Маразм видимо.

Но речь не об этом.

Вы же понимаете, что квартира та - БАБКИНА, и она по доброте душевной пустила пожить внуков. А потом рассказы от вас какие бабки неадекватные. Так они и не должны быть адекватными. Мы с вами в 80+ лет не будем адекватными. Поэтому нам с вами в 80+ лет нужна СВОЯ ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА что-бы в ней предаваться своим неадекватным фантазиям и еще минимум 1-2 квартиры в аренде как пенсионный фонд (пусть даже ими будут управлять родственники и часть себе нычить) - на оплату мандаринок, кашки которую будем есть беззубым ртом через трубочку, медикаменты чтобы снизить боли в суставах и сиделку хотя-бы part-time, которая бы меняла памперсы, мыла обгаженные стены, выходила на рынок за мандаринами и молча кивала на все наши неадекватные розказни. Только это будет ее РАБОТА поэтому она будет нормально реагировать, в отличае от детей/внуков, которые будут думать: "зажилась бабка/дед на свете, тормозит оформление наследства, на которое уже есть четкие планы - кого поселить, продать и т.д.".

Поэтому: свои квартиры - это СВОИ, и никаким детям их дарить не нужно, пусть сами зарабатывают, стараются, учатся, развиваются.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:03

  investorkiev написав:
А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.


Так потому и написала "маленькую". Захочет больше- заработает - переедет.
А остальное получит уж когда получится, если родители не решат прокутить без него) Судя по вчерашне-сегодняшней переписке тут, добрых бабушек и дедушек, одаривающих внуков единственными квартирами, нашим внукам не достанется))
пс: почему "беззубым" что за траблы с суставами. Наша медицина может многое;) Про маразмы - учите языки, укрепляйте нейронные связи и может Альцгеймер обойдет стороной.
У бывшей коллеги дед программером слепым трудился до 80+ лет. Она ему привозила продукты, прибирала, переживала при появлении молодых девах в дедовой квартире. В итоге ей отвалилась 1к на Рейтарской. Вложила в кап.ремонт и сдала.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:06

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Помню зашела ....
он зашел, она зашла, оно зашло
Это песец )))

Борис Апрєль :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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