Додано: Сер 09 жов, 2019 10:59

Kripo написав: investorkiev написав: Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.



Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.



Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?

Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать! Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!



вы бы у друзей за бабу Валю бы спросили, уверен на 90% что у нее старчаский маразм в ранней форме - человек выглядит еще нормальным но уже начинает что-то забывать и фокусируется полностью на себе, только о себе думает, на непривычного человека всегда производит такое вот впечатление - старенького обидили, а если в квартире пожить три дня то все на свои места встанет. Еще один верный признак - ищит все время документы-деньги-ключи, которые от него родственники "прячут, из дома не выпускают". вы бы у друзей за бабу Валю бы спросили, уверен на 90% что у нее старчаский маразм в ранней форме - человек выглядит еще нормальным но уже начинает что-то забывать и фокусируется полностью на себе, только о себе думает, на непривычного человека всегда производит такое вот впечатление - старенького обидили, а если в квартире пожить три дня то все на свои места встанет. Еще один верный признак - ищит все время документы-деньги-ключи, которые от него родственники "прячут, из дома не выпускают".

Может быть, знакомая рассказывала как ее престарелая мать г@вном стены туалета мазала. Маразм видимо.Но речь не об этом.Вы же понимаете, что квартира та - БАБКИНА, и она по доброте душевной пустила пожить внуков. А потом рассказы от вас какие бабки неадекватные. Так они и не должны быть адекватными. Мы с вами в 80+ лет не будем адекватными. Поэтому нам с вами в 80+ лет нужна СВОЯ ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА что-бы в ней предаваться своим неадекватным фантазиям и еще минимум 1-2 квартиры в аренде как пенсионный фонд (пусть даже ими будут управлять родственники и часть себе нычить) - на оплату мандаринок, кашки которую будем есть беззубым ртом через трубочку, медикаменты чтобы снизить боли в суставах и сиделку хотя-бы part-time, которая бы меняла памперсы, мыла обгаженные стены, выходила на рынок за мандаринами и молча кивала на все наши неадекватные розказни. Только это будет ее РАБОТА поэтому она будет нормально реагировать, в отличае от детей/внуков, которые будут думать: "зажилась бабка/дед на свете, тормозит оформление наследства, на которое уже есть четкие планы - кого поселить, продать и т.д.".Поэтому: свои квартиры - это СВОИ, и никаким детям их дарить не нужно, пусть сами зарабатывают, стараются, учатся, развиваются.