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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1971197219731974>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:11

  investorkiev написав:А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.

Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:13

  zzzzzz написав:Вчера два члена НКРЕКП подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов. :mrgreen:


НКРЕКП, в принципе, тут ни при чем, но Киевтеплоенерго уже планирует повышать тариф на 30%, если за метр, то до 50 грн + еще ж обязательно МОПы нарисуют, даже если там не отапливается.

Я вообще от этой страны балдею, USD - вниз, ГАЗ - вниз, тарифы / цены - вверх.
Здесь становится жить все дороже и дороже.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:13

  flyman написав:
  investorkiev написав:А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.

Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.


Знаю випадки, коли батько купляв сину бюджетну квартиру в Києві. Син сам робив ремонт. Автомобіль, гараж, курортні поїздки - це вже повинно бути за власний рахунок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:15

  flyman написав:
  investorkiev написав:А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.

Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.

Если всё дать сразу может и облениться. Нет в Киеве такого культа подвалов и чердаков, как во Львове. За то есть студио - отличный вариант для 1-2
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:15

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Вчера два члена НКРЕКП подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов. :mrgreen:


НКРЕКП, в принципе, тут ни при чем, но Киевтеплоенерго уже планирует повышать тариф на 30%, если за метр, то до 50 грн + еще ж обязательно МОПы нарисуют, даже если там не отапливается.

Я вообще от этой страны балдею, USD - вниз, ГАЗ - вниз, тарифы / цены - вверх.
Здесь становится жить все дороже и дороже.

Долярчик сцить кипятком: зробимо їх разом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:17

  alya_tsimbal написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.

Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.

Если всё дать сразу может и облениться. Нет в Киеве такого культа подвалов и чердаков, как во Львове. За то есть студио - отличный вариант для 1-2

Я образно. Дати щось для старта, але не задужо, щоб не зажирався.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:18

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Вчера два члена НКРЕКП подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов. :mrgreen:


НКРЕКП, в принципе, тут ни при чем, но Киевтеплоенерго уже планирует повышать тариф на 30%, если за метр, то до 50 грн + еще ж обязательно МОПы нарисуют, даже если там не отапливается.

Я вообще от этой страны балдею, USD - вниз, ГАЗ - вниз, тарифы / цены - вверх.
Здесь становится жить все дороже и дороже.


В основном тарифы везде НКРЕКП устанавливает, даже для Дарницкой ТЕС, для Киевтеплоэнерго устанавливает киеврада. Фриз приводил статью где ситуация по всей Украине описана, по-этому я и упомянул НКРЕКП.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:18

  Frant написав:Знаю випадки, коли батько купляв сину бюджетну квартиру в Києві. Син сам робив ремонт. Автомобіль, гараж, курортні поїздки - це вже повинно бути за власний рахунок.

Теж так планую зробити.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:21

  Долярчик написав:...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!

ага щоб почував себе квартирантом і ушатав до стану шлака
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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