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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:11
investorkiev написав:
А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.
Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:13
zzzzzz написав:
Вчера два члена НКРЕКП
подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов.
НКРЕКП, в принципе, тут ни при чем, но Киевтеплоенерго уже планирует повышать тариф на 30%, если за метр, то до 50 грн + еще ж обязательно МОПы нарисуют, даже если там не отапливается.
Я вообще от этой страны балдею, USD - вниз, ГАЗ - вниз, тарифы / цены - вверх.
Здесь становится жить все дороже и дороже.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:13
flyman написав: investorkiev написав:
А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.
Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.
Знаю випадки, коли батько купляв сину бюджетну квартиру в Києві. Син сам робив ремонт. Автомобіль, гараж, курортні поїздки - це вже повинно бути за власний рахунок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:15
flyman написав: investorkiev написав:
А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.
Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.
Если всё дать сразу может и облениться. Нет в Киеве такого культа подвалов и чердаков, как во Львове. За то есть студио - отличный вариант для 1-2
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:15
change_pm написав: zzzzzz написав:
Вчера два члена НКРЕКП
подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов.
НКРЕКП, в принципе, тут ни при чем, но Киевтеплоенерго уже планирует повышать тариф на 30%, если за метр, то до 50 грн + еще ж обязательно МОПы нарисуют, даже если там не отапливается.
Я вообще от этой страны балдею, USD - вниз, ГАЗ - вниз, тарифы / цены - вверх.
Здесь становится жить все дороже и дороже.
Долярчик сцить кипятком: зробимо їх разом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:17
alya_tsimbal написав: flyman написав: investorkiev написав:
А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.
Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.
Если всё дать сразу может и облениться. Нет в Киеве такого культа подвалов и чердаков, как во Львове. За то есть студио - отличный вариант для 1-2
Я образно. Дати щось для старта, але не задужо, щоб не зажирався.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:18
change_pm написав: zzzzzz написав:
Вчера два члена НКРЕКП
подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов.
НКРЕКП, в принципе, тут ни при чем, но Киевтеплоенерго уже планирует повышать тариф на 30%, если за метр, то до 50 грн + еще ж обязательно МОПы нарисуют, даже если там не отапливается.
Я вообще от этой страны балдею, USD - вниз, ГАЗ - вниз, тарифы / цены - вверх.
Здесь становится жить все дороже и дороже.
В основном тарифы везде НКРЕКП устанавливает, даже для Дарницкой ТЕС, для Киевтеплоэнерго устанавливает киеврада. Фриз приводил статью где ситуация по всей Украине описана, по-этому я и упомянул НКРЕКП.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:18
Frant написав:
Знаю випадки, коли батько купляв сину бюджетну квартиру в Києві. Син сам робив ремонт. Автомобіль, гараж, курортні поїздки - це вже повинно бути за власний рахунок.
Теж так планую зробити.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:18
...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:21
Долярчик написав:
...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
ага щоб почував себе квартирантом і ушатав до стану шлака
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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