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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:22
Долярчик написав:
...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
простите, а у вас сколько детей? свои или приемные?
По какому сценарию вы идетe пока не понятно, по "финансист" или "Смерть коммивояжёра", будет ли финансовый успех это не важно, конец там один, ни детей ни семьи.
Востаннє редагувалось Kripo
в Сер 09 жов, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:25
Kripo написав: Долярчик написав:
...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
простите, а у вас сколько детей? свои или приемные?
когда я начинал карьеру - одним из сильнейших стимулов было купить свою квартиру.
Если бы квартиру мне подарили еще на старте - хз, вряд ли я бы так напрягался.
Вот сейчас - я уже лендлорд, живу с аренды. Думаете у меня есть стимул учится, осваивать новые специальности, совершенствовать иностранный язык?
А нафига? Так мне уже далеко не 18 и всего я добился своим трудом.
А в 18 лет такое состояние думаю как кувалдой ударит по психике - и все, каюк.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:26
flyman написав: change_pm написав: zzzzzz написав:
Вчера два члена НКРЕКП
подали в отставку, работа заблокирована. Теперь у Зеленского есть возможность назначить двух человек от себя. И тогда мы увидим как нас всех любит президент при помощи коммунальных тарифов.
НКРЕКП, в принципе, тут ни при чем, но Киевтеплоенерго уже планирует повышать тариф на 30%, если за метр, то до 50 грн + еще ж обязательно МОПы нарисуют, даже если там не отапливается.
Я вообще от этой страны балдею, USD - вниз, ГАЗ - вниз, тарифы / цены - вверх.
Здесь становится жить все дороже и дороже.
Долярчик сцить кипятком: зробимо їх разом
Він не розуміє, що робить.
Рівень інтелехту не дозволяє.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:28
flyman написав: Долярчик написав:
...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
ага щоб почував себе квартирантом і ушатав до стану шлака
... ні, щоб мав дах над головою і вже не тратився на оренду, а скирдував на свою!
- от це і буде своєрідним "для старту"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:30
А потом удивляются почему столько одиноких брошенных пенсионеров.
.У знакомых отец попал на удочку радио( которое постоянно крутит рекламу о больших деньгах для пенсов по уходу за ними в счет квартиры) Звонит сыну-я договор на уход заключил. Мне на руки ЦЕЛЫХ 20 тыс дадут - так я тебе их отдам. Сын в шоке был. Так квартиру и потеряли хотя помогали старику как могли, просто в другом городе живут.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:31
Kripo
2 своїх!
- і звичайно, після мого "відходу", все одно, квартира/и достануться ТІЛЬКИ ЇМ!!!
- але балувати їх "готовим" - теж не є добре!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:31
investorkiev написав:
Ребенку дарить квартиру нельзя!!!
Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?
Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.
Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.
Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?
Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!
Блд, сижу на работе, а по щекам слезы ручьями текут. Не могу остановить. Коллеги косятся.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:33
investorkiev написав: Kripo написав: Долярчик написав:
...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
простите, а у вас сколько детей? свои или приемные?
когда я начинал карьеру - одним из сильнейших стимулов было купить свою квартиру.
Если бы квартиру мне подарили еще на старте - хз, вряд ли я бы так напрягался.
Вот сейчас - я уже лендлорд, живу с аренды. Думаете у меня есть стимул учится, осваивать новые специальности, совершенствовать иностранный язык?
А нафига? Так мне уже далеко не 18 и всего я добился своим трудом.
А в 18 лет такое состояние думаю как кувалдой ударит по психике - и все, каюк.
100% підтримую сказане Трібекою!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:34
investorkiev написав: Kripo написав: Долярчик написав:
...дітям для старта?
- як машину, так і квартиру -
- достатньо їх просто пустити на рік-5 пожити у квартирі, яку ви відклали, як "пенсійний фонд"!
- але чітко, наголосити, що потрібно заробити на свою, так як ця квартира/и для забезпечення вашої старості!
простите, а у вас сколько детей? свои или приемные?
когда я начинал карьеру - одним из сильнейших стимулов было купить свою квартиру.
Если бы квартиру мне подарили еще на старте - хз, вряд ли я бы так напрягался.
Вот сейчас - я уже лендлорд, живу с аренды. Думаете у меня есть стимул учится, осваивать новые специальности, совершенствовать иностранный язык?
А нафига? Так мне уже далеко не 18 и всего я добился своим трудом.
А в 18 лет такое состояние думаю как кувалдой ударит по психике - и все, каюк.
А здоров"я, а сім"я? О.К і там і там?
Щось сумніваюся що можна бути одночасно успішним сім"янином, добитчиком і зберегти здоров"я. Як правило такі до 40 не доживають, або стають каліками-інфартниками/інсульниками.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:37
investorkiev написав:
когда я начинал карьеру - одним из сильнейших стимулов было купить свою квартиру.
Если бы квартиру мне подарили еще на старте - хз, вряд ли я бы так напрягался.
Вот сейчас - я уже лендлорд, живу с аренды. Думаете у меня есть стимул учится, осваивать новые специальности, совершенствовать иностранный язык?
А нафига? Так мне уже далеко не 18 и всего я добился своим трудом.
А в 18 лет такое состояние думаю как кувалдой ударит по психике - и все, каюк.
... я думав, що це - всі розуміють!
- а виявляється, що зрозуміти це, можуть, далеко не всі....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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