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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 197319741975197619771978>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:когда я начинал карьеру - одним из сильнейших стимулов было купить свою квартиру.
Если бы квартиру мне подарили еще на старте - хз, вряд ли я бы так напрягался.

Вот сейчас - я уже лендлорд, живу с аренды. Думаете у меня есть стимул учится, осваивать новые специальности, совершенствовать иностранный язык?

А нафига? Так мне уже далеко не 18 и всего я добился своим трудом.
А в 18 лет такое состояние думаю как кувалдой ударит по психике - и все, каюк.


первое - это отношение к своим детям. По какому сценарию человек идет пока не понятно, по "финансист" или "Смерть коммивояжёра", будет ли финансовый успех это не важно, конец там один, ни детей ни семьи.

А второе это "стимул". Я же вижу роль "возможностей", если бы не давила необходимость зарабатывать на хату "здесь и сейчас", то дети могли бы спокойно принимать другие решения в жизни, учиться больше и дольше а не тяжко работатать, спокойней делали бы инвестиции а не лезли бы в казино-ммм и так далее, и приходили бы другим результатам. У моих одноклассников-однокурсников врачи-адвакаты и так далее были все жилплощадью обеспечены. про реалии жизни в Германии тоже можно подискутировать - родители жылы рвут чтобы чадо "нашло себя" (тут норма по 2 раза спецальность в вузе менять и по 9 лет в университете учится), выучилось, стало счастливым, тут вот плачут о алиментах, а в Германии алименты ДО 28 ЛЕТ ДЕТЯМ ПЛАТЯТ! я про всяких трампов молчу. так-то
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А здоров"я, а сім"я? О.К і там і там?
Щось сумніваюся що можна бути одночасно успішним сім"янином, добитчиком і зберегти здоров"я

... тому і виходить - всюди по-трошки....
- трошки здоров'я загробити...
- трошки успішність притормозити....
- трошки бути поганим батьком/чоловіком...

- ідеальних - НЕ буває!
... хоч кажуть - успішні люди - успішні у всьому! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:50

  Долярчик написав:Kripo
2 своїх!
- і звичайно, після мого "відходу", все одно, квартира/и достануться ТІЛЬКИ ЇМ!!!
- але балувати їх "готовим" - теж не є добре!


когда вы "выйдете", то вашим (если это ваши) детям ничего уже от вас не надо будет, им по 60 лет будет примерно и внукам вашим тоже уже ваша жилплощадь (и безмерные богатства) не нужна будет, если вы живете только чтобы пузо своё согреть и из мальвины шубу для дружка сделать то это одно, а если о детях заботитесь, любите их, то "учить их плавать бросая в воду" вы им не поможете, им помочь надо сейчас а не "потом". :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:53

  Kripo написав:учиться больше и дольше а не тяжко работатать, спокойней делали бы инвестиции а не лезли бы в казино-ммм и так далее, и приходили бы другим результатам

Рівень освіти не є тотожним рівню зарплат!!!

Я реально знав математичних геніїв, які не здатні були заробити собі на найдешевше житло в Києві. Лінь працювати було.

І знав простих жінок, родом з села, з долярчиковим інтелехтом, які (після технікуму) за рахунок постійної копіткої праці , самоорганізованості - досить непогано заробляли.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:00

  Frant написав:
  Kripo написав:учиться больше и дольше а не тяжко работатать, спокойней делали бы инвестиции а не лезли бы в казино-ммм и так далее, и приходили бы другим результатам

Рівень освіти не є тотожним рівню зарплат!!!

Я реально знав математичних геніїв, які не здатні були заробити собі на найдешевше житло в Києві. Лінь працювати було.

І знав простих жінок, родом з села, з долярчиковим інтелехтом, які (після технікуму) за рахунок постійної копіткої праці , самоорганізованості - досить непогано заробляли.


таких "из грязи в князи" в 90 те полно было, даже стереотип вот сложился "троечники миллионеры а отличники-дворники". :wink: Однако давайте честно, по статистике, сколько процентов от выпускников хороших вузов (медицинских, юридических и гос-университетов а не новомодных академий) хорошо устраиваются в жизни и какой процент от выпускников техникумов? Честно? Я про ИТ индустрию вообще молчу.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:04

  Sanna написав:Неужели вам самому было сложно угостить бабку мандаринами??? Хорошо осуждать других.Нужно начинать с себя

Я верю этой истории. Такой накал драматизма невозможно выдумать. А вы что, каждый раз уогда в гости идете, в карман мандаринку кладете?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:05

  Kripo написав:Однако давайте честно, по статистике, сколько процентов от выпускников хороших вузов (медицинских, юридических и гос-университетов а не новомодных академий) хорошо устраиваются в жизни и какой процент от выпускников техникумов?

В Україні?

Приблизно однаково.

В Україні надлишок кваліфікованої робочої сили, зокрема, людей з вищою освітою і фіктивною вищою освітою. Ціла купа приватних ВУЗів, які за гроші видають дипломи відвертим імбецилам і олігофренам.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 жов, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:06

Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени.
Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет...
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:07

из жизни потенциальных покупателей ЦП, ТТ и прочих ЖК
Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук получила за сентябрь 543 тысячи гривен, новый глава ЦИК Олег Диденко - 738 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на данные ЦИК пишут "Украинские Новости".

В сентября должностной оклад и надбавка за интенсивность труда Татьяны Слипачук составили по 12,6 тыс. гривен, а персональная надбавка – 8,8 тыс. гривен. Кроме того, ей начислили 46,7 тыс. гривен отпускных, 227 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и 235,3 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Экс-заместителям председателя ЦИКа Евгению Радченко и Олегу Конопольскому за сентябрь заплатили по 444 тыс. гривен зарплаты. Это примерно по 200 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и такая же сумма матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Экс-секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за сентябрь 324,3 тыс. гривен, из которых более 200 тыс. – это помощь для решения социально-бытовых вопросов. Зарплаты остальных 12 экс-членов ЦИКа за сентябрь составили от 135,3 тыс. до 738 тыс. гривен.

Здоровье у них плохое
бытовые проблемы-огромные.
в отпуска не ходили по несколько лет...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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  airmax78 написав:Блд, сижу на работе,... Коллеги косятся.

а разве у вас не отдельный кабинет ?
Клаус
 
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