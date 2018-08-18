Додано: Сер 09 жов, 2019 11:42

investorkiev написав: когда я начинал карьеру - одним из сильнейших стимулов было купить свою квартиру.

Если бы квартиру мне подарили еще на старте - хз, вряд ли я бы так напрягался.



Вот сейчас - я уже лендлорд, живу с аренды. Думаете у меня есть стимул учится, осваивать новые специальности, совершенствовать иностранный язык?



А нафига? Так мне уже далеко не 18 и всего я добился своим трудом.

А в 18 лет такое состояние думаю как кувалдой ударит по психике - и все, каюк. когда я начинал карьеру - одним из сильнейших стимулов было купить свою квартиру.Если бы квартиру мне подарили еще на старте - хз, вряд ли я бы так напрягался.Вот сейчас - я уже лендлорд, живу с аренды. Думаете у меня есть стимул учится, осваивать новые специальности, совершенствовать иностранный язык?А нафига? Так мне уже далеко не 18 и всего я добился своим трудом.А в 18 лет такое состояние думаю как кувалдой ударит по психике - и все, каюк.

первое - это отношение к своим детям. По какому сценарию человек идет пока не понятно, по "финансист" или "Смерть коммивояжёра", будет ли финансовый успех это не важно, конец там один, ни детей ни семьи.А второе это "стимул". Я же вижу роль "возможностей", если бы не давила необходимость зарабатывать на хату "здесь и сейчас", то дети могли бы спокойно принимать другие решения в жизни, учиться больше и дольше а не тяжко работатать, спокойней делали бы инвестиции а не лезли бы в казино-ммм и так далее, и приходили бы другим результатам. У моих одноклассников-однокурсников врачи-адвакаты и так далее были все жилплощадью обеспечены. про реалии жизни в Германии тоже можно подискутировать - родители жылы рвут чтобы чадо "нашло себя" (тут норма по 2 раза спецальность в вузе менять и по 9 лет в университете учится), выучилось, стало счастливым, тут вот плачут о алиментах, а в Германии алименты ДО 28 ЛЕТ ДЕТЯМ ПЛАТЯТ! я про всяких трампов молчу. так-то