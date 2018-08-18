investorkiev написав:

Ребенку дарить квартиру нельзя!!!Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!