RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19741975197619771978>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:08

  Serg-ik написав:из жизни потенциальных покупателей ЦП, ТТ и прочих ЖК
Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук получила за сентябрь 543 тысячи гривен, новый глава ЦИК Олег Диденко - 738 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на данные ЦИК пишут "Украинские Новости".

В сентября должностной оклад и надбавка за интенсивность труда Татьяны Слипачук составили по 12,6 тыс. гривен, а персональная надбавка – 8,8 тыс. гривен. Кроме того, ей начислили 46,7 тыс. гривен отпускных, 227 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и 235,3 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Экс-заместителям председателя ЦИКа Евгению Радченко и Олегу Конопольскому за сентябрь заплатили по 444 тыс. гривен зарплаты. Это примерно по 200 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и такая же сумма матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Экс-секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за сентябрь 324,3 тыс. гривен, из которых более 200 тыс. – это помощь для решения социально-бытовых вопросов. Зарплаты остальных 12 экс-членов ЦИКа за сентябрь составили от 135,3 тыс. до 738 тыс. гривен.

Здоровье у них плохое
бытовые проблемы-огромные.
в отпуска не ходили по несколько лет...

То все "слуги народу", за яких галасували недалекі долярчики. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20526
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:12

  alya_tsimbal написав:Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени.
Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет...

отож, замість того щоб займатися "пошуком себе" тре буде займатися "хлібом насущним та дахом над головою", тобто починати з самого низу піраміди Маслова
А потім ще не дай Бог, який легінь чи краля відхопить поливину (а то і більше) маєтків і пошле лісом. А так уже є своя норка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16389
З нами з: 09.03.14
Подякував: 960 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:16

Прошла эпоха зубожиння, будет даражать)

Кличко повысил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 миллиарда
Руководитель КГГА Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимости работ.
Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 и экспертного отчета от 14 августа 2019 о рассмотрении сметной части.

https://biz.censor.net.ua/news/3152913/ ... _milliarda

Тетрис в рист ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35595
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 7553 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:16

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Ребенку дарить квартиру нельзя!!!

Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?

Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.

Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.

Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете?
Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!

Блд, сижу на работе, а по щекам слезы ручьями текут. Не могу остановить. Коллеги косятся.

А вы наверните кусочек фаршированной рыбки, запейте коллекционным Шустовым(капель 30 не более), и нехай те слёзы таки висохнуть да побистрее!!! :D :D :D
Мандарыны-Мандаринами - а продавать прелесть надо на пике, а не когда бабушке будет таки пора!!!
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 09 жов, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 16.06.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:16

  Клаус написав:
  airmax78 написав:Блд, сижу на работе,... Коллеги косятся.

а разве у вас не отдельный кабинет ?

Откуда?
airmax78
 
Повідомлень: 31984
З нами з: 25.10.12
Подякував: 816 раз.
Подякували: 3696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:20

  Kripo написав:Однако давайте честно, по статистике, сколько процентов от выпускников хороших вузов (медицинских, юридических и гос-университетов а не новомодных академий) хорошо устраиваются в жизни и какой процент от выпускников техникумов?

У меня перед глазами 5 успешных примеров 1950-х, образование сыграло роль.
2 примера после 1989 очень успешных, у которых ВУЗ отжирал бы время только.
У меня учеба отожрала времени 11 лет после 9кл.
Знаю ровесников очень умных, успешных, которым ВУЗ ничего не дал.
И множество тех, у кого и мозг есть и узкопрофильные знания, а фин.грамотность хромает так, что вся зп тратится не пойми на что и амбиций хватает только на тряпки, айфон, бухло, дорогие косметические процедуры и проч. не прибыльную туфтотень.
alya_tsimbal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 16.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:22

  alya_tsimbal написав:
  Frant написав:Знаю випадки, коли батько купляв сину бюджетну квартиру в Києві. Син сам робив ремонт. Автомобіль, гараж, курортні поїздки - це вже повинно бути за власний рахунок.

Теж так планую зробити.

Так сделают все, даже те кто кричит пусть сам.
hume
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 27.12.12
Подякував: 533 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:24

Где Прохожий, почему на ветке разброд и бепорядок ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35595
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 7553 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:24

  барабашов написав:А вы наверните кусочек фаршированной рыбки, запейте коллекционным Шустовым(капель 30 не более), и нехай те слёзы таки виснуть да побистрее!!! :D :D :D
Мандарыны-Мандаринами - а продавать прелесть надо на пике, а не когда бабушке будет таки пора!!!

Пошла съела фаршированой рыбы, которую вчера готовила для всей семьи на сегодня. Сразу эндорфины успокоили все переживания)
alya_tsimbal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 16.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Шо значить не перегибай?
Це були реальні ціни. Коли казав нада брать мене пару разів спалювали на форумі.

Розумію що були, але не розумію яким чином вони були такими. Україна дуже дивна країна в цьому плані.
Santehnik
 
Повідомлень: 119
З нами з: 17.05.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19741975197619771978>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, alya_tsimbal, Puente, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1652, 1653, 1654
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16530 2609967
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 08:55
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7963
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183882
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77222)
09.10.2019 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.