Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:из жизни потенциальных покупателей ЦП, ТТ и прочих ЖК
Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук получила за сентябрь 543 тысячи гривен, новый глава ЦИК Олег Диденко - 738 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на данные ЦИК пишут "Украинские Новости".
В сентября должностной оклад и надбавка за интенсивность труда Татьяны Слипачук составили по 12,6 тыс. гривен, а персональная надбавка – 8,8 тыс. гривен. Кроме того, ей начислили 46,7 тыс. гривен отпускных, 227 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и 235,3 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.
Экс-заместителям председателя ЦИКа Евгению Радченко и Олегу Конопольскому за сентябрь заплатили по 444 тыс. гривен зарплаты. Это примерно по 200 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и такая же сумма матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.
Экс-секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за сентябрь 324,3 тыс. гривен, из которых более 200 тыс. – это помощь для решения социально-бытовых вопросов. Зарплаты остальных 12 экс-членов ЦИКа за сентябрь составили от 135,3 тыс. до 738 тыс. гривен.
Здоровье у них плохое бытовые проблемы-огромные. в отпуска не ходили по несколько лет...
То все "слуги народу", за яких галасували недалекі долярчики.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
alya_tsimbal написав:Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени. Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет...
отож, замість того щоб займатися "пошуком себе" тре буде займатися "хлібом насущним та дахом над головою", тобто починати з самого низу піраміди Маслова А потім ще не дай Бог, який легінь чи краля відхопить поливину (а то і більше) маєтків і пошле лісом. А так уже є своя норка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Кличко повысил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 миллиарда Руководитель КГГА Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимости работ. Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.
Проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 и экспертного отчета от 14 августа 2019 о рассмотрении сметной части.
Лучше пусть она будет в аренде и аренда будет идти на «пенсионный фонд папы» - даже в глубокой старости лишние 10 тыс грн не помешают: сиделки, лекарства. Или вы наивно полагаете что дидятя этим озаботится?
Помню зашела в гости к знакомым, а в другой комнате бабка живет, очень древняя, лет под 90, но пока в своем уме.
Я ее знала - она в детстве меня нянчила иногда.
Захожу поздороваться - а она плачет. Спрашиваю: баба Валя, чего плачете? Она отвечает: чуствую как пахнут мандарины- внуки на кухне едят, а мне даже не предложили, а так хочется хоть одну мандаринку попробовать!
Блд, сижу на работе, а по щекам слезы ручьями текут. Не могу остановить. Коллеги косятся.
А вы наверните кусочек фаршированной рыбки, запейте коллекционным Шустовым(капель 30 не более), и нехай те слёзы таки висохнуть да побистрее!!! Мандарыны-Мандаринами - а продавать прелесть надо на пике, а не когда бабушке будет таки пора!!!
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 09 жов, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Kripo написав:Однако давайте честно, по статистике, сколько процентов от выпускников хороших вузов (медицинских, юридических и гос-университетов а не новомодных академий) хорошо устраиваются в жизни и какой процент от выпускников техникумов?
У меня перед глазами 5 успешных примеров 1950-х, образование сыграло роль. 2 примера после 1989 очень успешных, у которых ВУЗ отжирал бы время только. У меня учеба отожрала времени 11 лет после 9кл. Знаю ровесников очень умных, успешных, которым ВУЗ ничего не дал. И множество тех, у кого и мозг есть и узкопрофильные знания, а фин.грамотность хромает так, что вся зп тратится не пойми на что и амбиций хватает только на тряпки, айфон, бухло, дорогие косметические процедуры и проч. не прибыльную туфтотень.
барабашов написав:А вы наверните кусочек фаршированной рыбки, запейте коллекционным Шустовым(капель 30 не более), и нехай те слёзы таки виснуть да побистрее!!! Мандарыны-Мандаринами - а продавать прелесть надо на пике, а не когда бабушке будет таки пора!!!
Пошла съела фаршированой рыбы, которую вчера готовила для всей семьи на сегодня. Сразу эндорфины успокоили все переживания)