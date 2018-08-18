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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1975197619771978>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:28

  hume написав:Так сделают все, даже те кто кричит пусть сам.

Даже Вы, я, киевинвестор и другие уважаемые лендлорды вместе взятые и по отдельности - сильно не все.
Многие семьи с детьми лет до 10 и старше арендуют. Что они оставят детям, по-вашему? А у некоторых их двое и больше.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:32

  airmax78 написав:
  Sanna написав:Неужели вам самому было сложно угостить бабку мандаринами??? Хорошо осуждать других.Нужно начинать с себя

Я верю этой истории. Такой накал драматизма невозможно выдумать. А вы что, каждый раз уогда в гости идете, в карман мандаринку кладете?

Лично я в гости с пустыми карманами не хожу. И стараюсь интересоваться проблемами семьи и принести то что нужно. Ведь к не чужим иду.А в данной ситуации я б выслушала и вторую сторону и если не правы указала что несогласна и вычеркнула таких из друзей.А бабке вышла и купила пару мандарин-корона не слетела б.
Sanna
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:36

  Santehnik написав:
  Первый написав:Шо значить не перегибай?
Це були реальні ціни. Коли казав нада брать мене пару разів спалювали на форумі.

Розумію що були, але не розумію яким чином вони були такими. Україна дуже дивна країна в цьому плані.


Ниче, ежели в 20 году войска РФ либо ополченцев будут за Харьковом и двигаться к Полтаве с Черниговом, еще и не такие цены будут.

Вопрос, будет ли кто из присутствующих тут откупать?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:38

  alya_tsimbal написав:
  hume написав:Я не знаю о нотариально заверенных условиях, но, по умолчанию, до совершеннолетия ребёнка квартирой распоряжается опекун, то есть его мать. :D

А если не молчать, а оформить правильно, то отец.
Там же можно прописать и условие, что ребенок не может быть выписан или продать её до, например, 25 лет.


Для того что бы что-то выписывать, вписывать, прописывать, согласовывать и т.д. нужно иметь желание на то обеих сторон. И яйца, что бы озвучить требования, как минимум у одной из сторон.
В описанном же примере, УЖЕ был скандал за попытку оформить на себя. То есть, жена УЖЕ рулит семейством.
Так что теория и практика это не одно и тоже.

И кроме того, зачем оформлять на ребенка и все вот эти вот "доп. условия" если можно просто НЕ вписывать ребенка в свою квартиру например, если она была куплена до свадьбы или купить квартиру на мать.
Просто такие вещи нужно озвучивать еще до свадьбы... Тогда может или свадьбы не было бы или вопросов таких не возникало.
А коль уже влез, то будь добр...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alya_tsimbal написав:Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени.
Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет...

Я вот про себя скажу - я вообще сидел без работы до 25 лет и не парился. Катался по стране и миру, гонял себе на велике, а по вечерам в контру рубился, развлекался, страдал фигней и прочим. А что мне нужно было? Рестораны мне не интересны, айфоны тоже. Хата есть, жратва есть, комп с играми есть. У родителей денег нет, но жилье в совке размутили на всю семью с запасом поэтому никогда этот вопрос не парил. Для жизни и поездок каких-то мелких муток в инете хватало что бы закрывать все свои потребности.
И тут в 2017 году меня человек просит помочь с поиском жилья в Киеве, я зашел на ЛУН, взял калькулятор в руки и... написал бизнес план, уже через 2 месяца вышел на работу что бы и себе взять халабуду. Изначально я собирался покупать какие-то халабуды в Ирпене, теперь я даже не смотрю на объекты за чертой Киева. Сейчас прошло 2 года и я уже смотрю где буду брать вторую. Аппетит приходит во время еды))
Я не верю в текущие цены, это тупо халява. Квартиры раздают даром и это стало стимулом для меня зарабатывать бабки. Я тупо не знаю куда их еще девать кроме как покупать бетон)))
Востаннє редагувалось Santehnik в Сер 09 жов, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:42

  flyman написав:
  alya_tsimbal написав:Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени.
Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет...

отож, замість того щоб займатися "пошуком себе" тре буде займатися "хлібом насущним та дахом над головою", тобто починати з самого низу піраміди Маслова
А потім ще не дай Бог, який легінь чи краля відхопить поливину (а то і більше) маєтків і пошле лісом. А так уже є своя норка.

Ви не уявляєте з якого багна і як яскраво вистрибують розумні та амбіційні?
Може статись і так, що застрягне у тому гніздечку, а може і ні.
Я до того, що на успішність в цілому наявність такого старту мало впливає, насправді.
Руммейтер може витрачати і до 25% зп на аренду житла, а може і менше.
Зустріне кохання - буде більше амбіцій і натхнення для досягнень.
Не буде амбіцій - просидить рівно на сраці до пенсії
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:46

... життя прожити - не на форумі щодня строчити! :)

  Kripo написав:если о детях заботитесь, любите их, то "учить их плавать бросая в воду" вы им не поможете, им помочь надо сейчас а не "потом".

.. я не кидаю їх у воду" без нічого"! - я запускаю їх У ЧОВНІ на "ріку життя", а от вже гребсти за них - я не буду.... - нехай гребуть самі.... і весла, якими будуть гребти - нехай теж собі вибирають/конструюють - самі!
- а я, з берега, буду спостерігати/підказувати...- буду, так би мовити - "на підхваті" :!: :idea:
  Frant написав:знав простих жінок, родом з села, з долярчиковим інтелехтом, які (після технікуму) за рахунок постійної копіткої праці , самоорганізованості - досить непогано заробляли.

...проХфффесор, думаєш з слабим інтелектом можна "не погано заробляти", чи взагалі, заробити на квартиру? :lol:
(ну, хіба що жіночі інтим-послуги.... там інтелекту високого не треба) :mrgreen:

- а те, що я тут часто "валяю дурня" - це зовсім не показник мого інтелекту! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:48

  alya_tsimbal написав:
  hume написав:Так сделают все, даже те кто кричит пусть сам.

Даже Вы, я, киевинвестор и другие уважаемые лендлорды вместе взятые и по отдельности - сильно не все.
Многие семьи с детьми лет до 10 и старше арендуют. Что они оставят детям, по-вашему?

Мы говорим только о тех у кого есть такая возможность. Чтоб прочувствовал свободу, естественно не в трёшке на печерске, а в студии/однухе максимум в прицентралье. Ну а дальше сам.

Те кто арендует это совсем другая история. У меня ит арендует с супругой (возможно тоже ит), уверен, что может себе позволить, но,очевидно, нужды нет. Как то недавно спросил - "я проипал время на покупку?" Я молча кивнул.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:51

  Diego написав:...
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
...


Всё просто (как уже озвучили) Вы имеете полное право распоряжаться СВОИМИ деньгами (которые были заработаны ДО брака) как хотите, хоть сжечь - это ваше личное дело. Жену можно просто уведомить (она должна понять ситуацию), а не спрашивать. Последнее слово в нормальной семье всегда за мужем, голос жены - только совещательный. Если она УЖЕ хочет Вас за это чуть ли не убить - то с той ли Вы связались? Прохожий предлагает потерпеть до развода и тогда покупать, а я предлагаю не терпеть и покупать сразу, оформляя только на себя (хороший совет тоже уже был - оформить на маму, которая сразу же сделает на Вас дарственную. Да, дороже, но зато квартира только ваша). Чтобы сгладить неприятный момент - купите с учётом её пожеланий (этаж, парк рядом, транспортная развязка или локейшн).
Если жена начнёт при этом возмущаться/истерить/качать права - указать на двери. Не бойтесь (и будьте готовы) её потерять - РСПхи (тем более нищебродки) никому не нужны, а с Вами у неё есть всё. Или она ради своей доли в квартире (купленной только за ваши деньги) за Вас вышла??

Это ещё один аргумент почему нужно квартиру покупать ДО брака (Вы сами написали: первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов).

А по поводу детей - можно каждому со временем купить по убитой однухе/гостинке - пущай самостоятельно развлекаются с ремонтами/жэками. Момент - ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом выписать из отчего дома.

Бабку с мандаринами почему-то совсем не жалко.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:56

  Первый написав:
alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:
И где же это приличное по адекватной цене осталось?
Что-то я уже не вижу, может очки одеть?


Если надеть очки, можно найти у Ковальской или участок на Русановских и быстрее самому построить. Чем плохи, по-вашему, такие варианты?
Какую цену за м.кв. Вы называете адекватной?
1400 c мопами на финале возле олимпийской. 550 на похе.



Всім процвітання!

А можна для тих, що в танку - що по 1400?
І ще. Вдячний зазадалегідь, за пораду. Хочуть віддати борг офісними в Артеміді (площі 70, 60, 20). Фасадні, не глибокі. Без ремонту. Рахують по тисячі. Варто воно того? Думаю про оренду.
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